“Año de la Consolidación Académica e Institucional”

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Facultad de Ciencias de la Salud, celebró la ceremonia de inducción de la promoción de Médicos Internos 2026-2027, en la que 420 estudiantes de término de la carrera de Medicina iniciarán una nueva etapa de su formación profesional en distintos centros hospitalarios públicos y privados del país.

El acto, celebrado en el aula magna de la Primada de América, estuvo encabezado por el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Ángel Nadal, quien felicitó a los nuevos internos y los exhortó a asumir esta experiencia con entusiasmo, responsabilidad y disposición para aprender. Destacó que el internado representa una oportunidad fundamental para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria.

Nadal resaltó que cada jornada en los centros de salud debe ser aprovechada como una experiencia de crecimiento profesional y humano. En ese sentido, invitó a los estudiantes a observar, preguntar, aprender de sus docentes y profesionales de la salud y, sobre todo, a mantener siempre presente que detrás de cada expediente hay una persona que necesita ser atendida con respeto, sensibilidad y vocación de servicio.

El decano de Ciencias de la Salud también exhortó a los futuros médicos a asumir el compromiso de representar dignamente a la UASD en cada escenario donde desarrollen su internado. Subrayó que la excelencia profesional debe estar acompañada de principios éticos, disciplina y calidad humana, elementos esenciales para responder a las necesidades de los pacientes y contribuir al fortalecimiento del sistema sanitario nacional.

La ceremonia contó además con la presencia de la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctora Alquidia Durán; el director de la Escuela de Medicina, doctor Freddys de Jesús Reyes Agüero; el coordinador del internado, doctor Freddy Ferreras Méndez, así como otras autoridades universitarias, docentes e invitados especiales, quienes acompañaron a los estudiantes en el inicio de esta importante etapa de su carrera.

El coordinador del Internado, doctor Ferreras Méndez, exhortó a los estudiantes a ser dignos representantes de la comunidad uasdiana, actuando en todo momento con el más alto sentido de humanidad y compromiso con las buenas prácticas. Les recordó que el comportamiento, la responsabilidad y la actitud que asuman durante esta etapa también reflejarán los valores de la institución que los ha formado.

Durante el período 2026-2027, los 420 estudiantes tendrán la oportunidad de fortalecer sus competencias mediante la práctica clínica en diferentes centros hospitalarios, donde complementarán su preparación académica y adquirirán experiencias que serán determinantes para su futuro ejercicio profesional.