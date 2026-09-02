Alcaldía de Santiago e INFOTEP profesionalizan a cocheros para preservar tradición centenaria

Un total de 24 cocheros completaron su formación dentro del proyecto “Coches de Santiago Patrimonio Vivo”, iniciativa que busca mejorar la calidad del servicio, fortalecer el cuidado de los caballos y potenciar su valor cultural y turístico

Bartolo García

SANTIAGO.– La Alcaldía de Santiago de los Caballeros y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) graduaron a 24 cocheros de la ciudad que participaron en el proyecto “Coches de Santiago Patrimonio Vivo”, una iniciativa orientada a fortalecer sus conocimientos, profesionalizar el servicio y preservar una tradición que forma parte de la identidad santiaguera desde hace más de un siglo.

El alcalde Ulises Rodríguez destacó la importancia de dignificar y preparar para el futuro el oficio de los cocheros, al considerar que constituye una expresión de la historia, la cultura y la identidad de Santiago. “Los cocheros son parte de lo que somos. Son patrimonio vivo de nuestra ciudad”, expresó el ejecutivo municipal durante la ceremonia de graduación.

Por su parte, Desoaris D’Aza, directora Regional Cibao Norte del INFOTEP, explicó que la capacitación busca elevar la calidad del servicio y fortalecer las prácticas relacionadas con el cuidado de los caballos. Señaló que los coches han acompañado durante generaciones el desarrollo de Santiago y actualmente representan mucho más que un medio de transporte, al convertirse en un elemento distintivo del patrimonio de la ciudad.

La directora de Cultura del Ayuntamiento, Yaniris Espinal, afirmó que uno de los objetivos es convertir a los cocheros en embajadores culturales y turísticos de Santiago, proporcionándoles herramientas que les permitan ofrecer una mejor experiencia a residentes y visitantes. La iniciativa procura conservar la esencia de esta actividad tradicional mientras se adapta a las nuevas exigencias del desarrollo turístico de la ciudad.

El director provincial del Ministerio de Cultura, Rafelito Mirabal, y la directora ejecutiva del Clúster Santiago Destino Turístico, Yomaris Gómez, valoraron positivamente la capacitación y resaltaron su aporte al fortalecimiento del servicio. Los participantes recibieron herramientas dirigidas a profesionalizar su labor y contribuir a la preservación de los tradicionales coches de Santiago.

En representación de los beneficiarios, Ariel Acosta, presidente de la Asociación de Cocheros, y Rosendo Borbón agradecieron el respaldo recibido y reafirmaron el compromiso de preservar la tradición y garantizar el bienestar de los caballos. Durante la ceremonia, la Asociación también entregó medallas de reconocimiento al alcalde Ulises Rodríguez y a su esposa, Iris Cepín, por el apoyo brindado a los cocheros desde el inicio de la actual gestión municipal.

La actividad sirvió además para reconocer a Víctor Borbón por su trayectoria y contribución a la preservación de los coches de Santiago, mientras Darío Natividad Fabián Valdez y Orlando Horacio Pichardo Petitón recibieron reconocimientos póstumos. Con el proyecto “Coches de Santiago Patrimonio Vivo”, la Alcaldía e INFOTEP buscan garantizar la continuidad de una tradición centenaria y fortalecer su potencial como atractivo cultural y turístico de la Ciudad Corazón.