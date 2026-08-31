Aguasvivas y Fernández conquistan primera Parada del Tour Nacional Juvenil de Golf

SAN PEDRO DE MACORIS.- Los fairways de PGA Ocean’s 4 fueron el escenario de la primera parada del Tour Nacional Juvenil de Fedogolf, dando inicio a la temporada 2026-27 en sus diferentes categorías.

Waldo Aguasvivas Arias fue el campeón en la categoría U18 totalizando 150 golpes, luego de rondas de 77 y 73, 6 sobre par, sacando 10 golpes de ventaja a Guillermo Fernández (+16), quien arribó en segundo lugar con Marcos Betances finalizando tercero con +17.

María Fernanda Fernández ganó la rama femenina en la misma categoría con 168 golpes tras dos rondas, secundada por Sara Sabillón con 182 golpes.

Alejandro Balbuena se adjudicó la categoría U15 logrando el mejor resultado del torneo con 147 golpes. Alejandro entregó tarjeta el sábado de 77 golpes, pero el domingo logró tirar menos dos (-2), única ronda bajo par de la jornada. Sebastián Vilardo (+13) y Eduardo Ramírez (+15) terminaron segundo y tercero, respectivamente.

La rama femenina fue ganada por Gabriela Zapete con 180 golpes luego de ambas rondas, con Miranda Medero y Jade Russell arribando en el segundo y tercer puesto.

La categoría U13, jugada a una sola ronda, fue dominada por Luis Manuel Peralta con 77 golpes, sacando tres de ventaja sobre Mauricio Hernández y cuatro a Vincenzo Mallol, quienes le siguieron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Eva Rozenko fue la mejor en la rama femenina con 26 sobre par, superando a Amanda Morrobel en el segundo lugar y a Juliana Skrypai en el tercer lugar.

LOS PIPIOLOS

Las categorías de Pipiolos se enfrentaron en el campo ejecutivo de Playa Nueva Romana, donde Gustavo Rojas ganó en un desempate por tarjeta a Lucas Delgado y José Raúl Soriano, todos con 43 tantos.

La U10 femenina fue ganada por Isabella Bruno con 50 golpes.

La U8 masculina vio a Alex Montilla ganarle por un golpe a Rodrigo Columna, 36 a 37, mientras que en la rama femenina María Carolina Cohén fue la campeona con 40 golpes, seis menos que Olivia Rojas quien arribó en segundo lugar y Eva Soriano en tercero.

El Tour Nacional Juvenil cuenta con el apoyo de Banreservas, Hoyo 20, Arajet, Santo Domingo Country Club y Casa de Campo, y agradece a PGA Ocean’s 4 por ceder sus instalaciones para esta primera parada del Tour.

La segunda parada tomará lugar el 5 y 6 de septiembre en The Links Golf Course en Casa de Campo, mientras que los Pipiolos jugarán en el Santo Domingo Country Club.