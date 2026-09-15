Aeropuerto del Cibao lleva operativo médico a familias de Puñal

Decenas de personas de Colorado recibieron servicios de salud, medicamentos y orientación preventiva durante una jornada especial

Bartolo García

Puñal, Santiago.– Decenas de residentes de Colorado, en el municipio de Puñal, recibieron evaluaciones médicas, medicamentos y orientación preventiva durante un operativo organizado por el Aeropuerto Internacional del Cibao, con participación de especialistas en gastroenterología, medicina interna, pediatría, cirugía, nutrición y medicina general.

La jornada formó parte de los programas de Responsabilidad Social Corporativa de la terminal aeroportuaria y estuvo orientada a facilitar servicios de salud y recomendaciones de prevención a familias de la zona.

El doctor Dariel Collado, encargado de la Unidad Médica Aeroportuaria del Aeropuerto Cibao, destacó el compromiso de la empresa con este tipo de iniciativas. “Nos llena de orgullo pertenecer a una empresa que impulsa iniciativas como esta, enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas y brindar apoyo a quienes más lo necesitan”, expresó.

Como parte del operativo también fue impartida la charla “Hábitos para una vida saludable”, en la que los participantes recibieron orientaciones prácticas sobre alimentación, prevención de enfermedades y estilos de vida saludables.

Los beneficiarios manifestaron su agradecimiento a la administración del aeropuerto por desarrollar este tipo de jornadas, al considerar que representan un respaldo para las familias del sector y facilitan el acceso a servicios médicos.

Además de las evaluaciones realizadas, los asistentes recibieron medicamentos de acuerdo con sus condiciones de salud, reforzando el componente práctico de la actividad.

La iniciativa forma parte de las acciones sociales impulsadas por el Aeropuerto Internacional del Cibao en las zonas de su entorno, con programas orientados a promover la salud, el bienestar y el desarrollo social.