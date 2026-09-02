Aeropuerto de Punta Cana habilita AutoGate para dominicanos con nuevo pasaporte biométrico

Bartolo García

PUNTA CANA.– Los ciudadanos dominicanos que posean el nuevo pasaporte biométrico ya pueden utilizar las puertas automáticas de control migratorio (AutoGate) en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, luego de que la Dirección General de Migración (DGM) concluyera los trabajos técnicos necesarios para integrar este documento al sistema automatizado.

Con la incorporación de esta tecnología, los dominicanos podrán realizar sus procesos migratorios de entrada y salida de manera automatizada, sin necesidad de efectuar un registro previo ante Migración. Tampoco tendrán que presentarse inicialmente ante un inspector de la DGM cuando la validación electrónica se complete satisfactoriamente a través de las puertas habilitadas.

La mejora fue posible mediante la interoperabilidad tecnológica entre la Dirección General de Migración y la Dirección General de Pasaportes (DGP), según explicaron el director de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, y el titular de Pasaportes, Lorenzo David Ramírez Uribe. Ambas instituciones han trabajado durante aproximadamente dos años en el proceso de integración de sus plataformas.

El funcionamiento del AutoGate comienza cuando el pasajero se dirige a una de las puertas automáticas y coloca su pasaporte biométrico en el lector electrónico. El sistema verifica inmediatamente la información contenida en el documento y consulta los datos biométricos directamente en la base oficial de la Dirección General de Pasaportes.

La validación de la identidad se realiza en tiempo real y, cuando el proceso concluye satisfactoriamente, el ciudadano puede completar el control migratorio de manera automatizada. Esta modalidad busca reducir los procedimientos manuales y facilitar un tránsito más ágil de los pasajeros dominicanos por las principales terminales aéreas del país.

Con la habilitación del sistema en Punta Cana, AutoGate ya está disponible para usuarios del pasaporte biométrico en tres de las principales terminales aéreas de República Dominicana. La tecnología también funciona en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y en el Aeropuerto Internacional del Cibao, ampliando las opciones para realizar controles migratorios automatizados.

La incorporación de Punta Cana forma parte del plan de modernización de los servicios migratorios dominicanos, que procura aprovechar las nuevas capacidades del pasaporte biométrico para agilizar los procesos y elevar los estándares de seguridad. Con la integración de las plataformas de Migración y Pasaportes, las autoridades buscan facilitar la entrada y salida de ciudadanos dominicanos mediante procedimientos más rápidos, automatizados y seguros.