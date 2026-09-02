Aduanas endurecerá controles y limitará horarios para mercancías en tránsito hacia Haití

A partir del 15 de septiembre, la DGA exigirá solicitudes con 24 horas de anticipación, establecerá salidas entre 8:00 de la mañana y 1:00 de la tarde y reforzará la vigilancia para garantizar la trazabilidad de las cargas

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció nuevas medidas para fortalecer el control y la trazabilidad de las mercancías que transitan por República Dominicana con destino final hacia Haití, como respuesta a inquietudes planteadas recientemente por sectores empresariales sobre estas operaciones. Las disposiciones comenzarán a implementarse a partir del 15 de septiembre como parte de una estrategia de reforzamiento de la supervisión aduanera y fronteriza.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, explicó que las operaciones de tránsito deberán solicitarse con al menos 24 horas de anticipación, lo que permitirá organizar y supervisar con mayor precisión el movimiento de las cargas. La institución también reforzará la participación de sus áreas de inteligencia, control y seguridad aduanera, especialmente en aquellas operaciones identificadas con mayores niveles de riesgo.

Entre las nuevas disposiciones, las mercancías con destino hacia Haití deberán salir entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, mientras aquellas cargas que no figuren en la programación correspondiente serán despachadas al día siguiente. Además, se establecerá un límite para la cantidad de contenedores que podrá despachar cada empresa, que no podrá exceder de 20, con el propósito de facilitar un mayor control sobre las operaciones.

La DGA también implementará mecanismos especiales de vigilancia y custodia para las operaciones consideradas de alto riesgo y fortalecerá el monitoreo en los principales puntos de la frontera dominico-haitiana. Arroyo explicó que estas acciones buscan garantizar que las mercancías completen el recorrido establecido y evitar desvíos o intentos de comercialización irregular dentro del territorio dominicano.

El funcionario recordó que República Dominicana está obligada a garantizar el tránsito internacional de mercancías conforme a acuerdos internacionales, entre ellos el Convenio de Kioto Revisado de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el artículo 5 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Por esa razón, Aduanas sostuvo que no puede prohibir el tránsito legítimo hacia Haití cuando las operaciones cumplen con las disposiciones legales, aunque sí tiene la responsabilidad de supervisarlas y garantizar su trazabilidad.

La institución explicó que las mercancías deben llegar manifestadas desde su lugar de origen y con su destino final claramente identificado. El objetivo de las nuevas medidas no es impedir el comercio internacional, sino aumentar la capacidad para determinar el recorrido de cada carga y garantizar que llegue al destino declarado. En ese sentido, los administradores fronterizos fueron instruidos para aplicar con mayor rigor los controles y establecer mecanismos que permitan realizar las operaciones en horarios de mayor supervisión.

Respecto a los controles sanitarios, la DGA precisó que corresponden a las instituciones competentes de cada país, aunque aseguró que mantiene coordinación con las autoridades dominicanas responsables de las áreas sanitaria, fitosanitaria y agropecuaria. Asimismo, reiteró que cualquier mercancía desviada de su destino o introducida irregularmente al mercado dominicano será perseguida y sancionada conforme a la legislación vigente, bajo una política de “tolerancia cero” frente a las irregularidades.

Con las nuevas directrices, Aduanas busca proteger el mercado y los sectores productivos dominicanos sin afectar el comercio legítimo con Haití, fortaleciendo simultáneamente la seguridad de las operaciones fronterizas. La entidad informó que continuará coordinando con comerciantes, transportistas, operadores logísticos y administradores aduaneros para consolidar un sistema de tránsito internacional con mayores niveles de supervisión, transparencia, seguridad y trazabilidad.