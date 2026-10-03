Aderlín Rodríguez enciende las Águilas con una meta clara: “darles el campeonato”

El veterano inicialista llegó al Águilas Camp en buenas condiciones físicas y dispuesto a asumir un papel de liderazgo de cara a la próxima temporada de LIDOM

Bartolo García

Santiago.– Aderlín Rodríguez se integró a los entrenamientos de las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, enfocado en llegar preparado a la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y con el campeonato como principal objetivo.

El toletero dominicano viene de actuar durante el verano de 2026 en México con los Toros de Tijuana y los Bravos de León, donde conectó cinco cuadrangulares y remolcó 24 carreras. Rodríguez aseguró que llega saludable, con deseos de competir y preparado para asumir mayores responsabilidades dentro del conjunto.

El inicialista señaló que mantener la intensidad será fundamental durante la campaña. “El deseo y el hambre con la que compites no pueden cambiar”, expresó durante las prácticas, al destacar que se encuentra en condiciones físicas para aportar desde el inicio.

Rodríguez también resaltó la importancia del respeto y la química entre jugadores jóvenes y veteranos, especialmente ante los cambios, ausencias y nuevas incorporaciones que se producen en la plantilla durante el desarrollo de la temporada.

Consciente de las expectativas que rodean al conjunto cibaeño, el jugador dirigió su atención hacia la fanaticada. “Esperemos que este año podamos darles el campeonato”, manifestó al referirse a la preparación del equipo y al compromiso de llegar en condiciones para competir.

En su última campaña de serie regular con las Águilas, Rodríguez estableció marcas personales con 42 imparables, siete dobles, 29 carreras remolcadas y 23 anotadas, mientras registró una línea ofensiva de .258 de promedio, .309 de porcentaje de embasarse y .429 de slugging.

Su producción aumentó durante la semifinal, etapa en la que bateó para .284, con 16 hits en 57 turnos, seis dobles y cuatro carreras impulsadas. Rodríguez encara ahora una nueva temporada con el objetivo de combinar esa producción ofensiva con el liderazgo que espera aportar al conjunto cibaeño.