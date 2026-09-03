Abinader resalta caída de la pobreza, crecimiento económico y amplia inversión en obras públicas

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El presidente Luis Abinader destacó los avances sociales y económicos alcanzados por la República Dominicana durante su gestión, resaltando especialmente la reducción de la pobreza, el crecimiento de la economía y los progresos hacia la meta de hambre cero. El mandatario sostuvo que estos resultados se han producido pese a los efectos provocados por la pandemia de COVID-19 y las distintas crisis económicas internacionales de los últimos años.

Durante la conferencia “Comunicando el Relanzamiento del Gobierno”, organizada por la Dirección de Prensa del Presidente en el auditorio del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Abinader señaló que la pobreza pasó de cerca de un 26 % en 2019 a alrededor de un 16 % durante el primer trimestre de este año. Asimismo, afirmó que el país continúa avanzando hacia la meta de hambre cero y que el desafío ahora consiste en mantener y profundizar las políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población.

Alberto Caminero

En el ámbito económico, el jefe de Estado indicó que la economía dominicana registra un crecimiento acumulado de 4.5 %, acompañado de una mejoría de los salarios por encima de la inflación. También destacó las inversiones realizadas en infraestructura y servicios públicos, incluyendo la construcción y modernización de hospitales en distintas provincias. “Tenemos los números y los indicadores de nuestro lado”, expresó Abinader al referirse a los resultados alcanzados por su administración.

El mandatario también abordó los avances en materia de seguridad y defensa, asegurando que República Dominicana ha pasado de una posición de “retaguardia” a una de “vanguardia” en materia militar. Explicó que el país no se limita actualmente a adquirir equipos para sus organismos de seguridad, sino que ha desarrollado capacidades para ensamblar y producir tecnología y equipamiento militar, despertando el interés de otras naciones de la región, entre ellas Honduras y Guyana.

En ese contexto, Abinader citó la reciente visita del presidente hondureño Nasry Asfura, quien conoció las capacidades de la Industria Militar Dominicana y manifestó interés en adquirir aeronaves y vehículos blindados ensamblados en territorio nacional. El presidente también destacó el amplio programa de infraestructura desarrollado por el Gobierno, con proyectos ejecutados tanto en grandes centros urbanos como en comunidades apartadas de diferentes provincias.

Por su parte, el director de Prensa de la Presidencia, Alberto Caminero, informó que durante la actual gestión se han ejecutado más de 2,000 obras, con una inversión superior a RD$750,000 millones. Caminero exhortó a los corresponsales y equipos de comunicación gubernamentales a fortalecer la difusión de estas ejecutorias en las provincias, utilizando las redes sociales y las nuevas herramientas digitales para acercar a la ciudadanía los resultados de los programas y proyectos desarrollados por el Gobierno.

Andrés Bautista

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, llamó a funcionarios y comunicadores a asumir como una responsabilidad colectiva la tarea de informar a la población sobre las acciones gubernamentales. En la misma línea, el director de Información y Prensa de la Presidencia, Félix Reyna, abogó por fortalecer la coordinación y aprovechar las nuevas tecnologías, mientras Abel Guzmán Then, subdirector de DIECOM, exhortó a los equipos de comunicación a trabajar de manera unificada. El consultor Rafael Cerame sostuvo que una comunicación clara resulta fundamental para reducir la brecha entre las ejecutorias gubernamentales y la percepción de la ciudadanía.

La jornada incluyó además la conferencia “Comunicación e Inteligencia Artificial”, impartida por el rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Jimmy Rosario, quien definió la inteligencia artificial como un “copiloto” capaz de potenciar el trabajo humano cuando se utiliza responsablemente. Rosario destacó que más del 93 % de los egresados del ITLA se integran al mercado laboral. En el encuentro participaron también el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, junto a funcionarios, comunicadores, corresponsales y representantes de los equipos de comunicación de distintas instituciones del Gobierno.