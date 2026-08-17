Abinader mueve piezas en Energía y Fuerzas Armadas con nuevas designaciones y ascensos

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader dispuso nuevos cambios en áreas estratégicas del Gobierno y las Fuerzas Armadas, mediante los decretos 556-26 y 557-26, emitidos este 16 de agosto. Entre las principales decisiones figura la designación de Joel Adrián Santos Echavarría como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y coordinador del Gabinete de Energía.

Con sus nuevas responsabilidades, Joel Santos tendrá a su cargo la coordinación de las empresas distribuidoras de electricidad y la articulación de las políticas estratégicas del sector energético. La medida busca fortalecer la coordinación institucional y la ejecución de las iniciativas gubernamentales vinculadas con uno de los sectores de mayor importancia para el desarrollo económico y social del país.

El Decreto 556-26 también deja sin efecto disposiciones anteriores relacionadas con la dirección del CUED y la coordinación energética. Específicamente, deroga la designación correspondiente contenida en el Decreto 667-23, del 29 de diciembre de 2023, así como el artículo 2 del Decreto 444-24, del 15 de agosto de 2024, formalizando de esta manera la nueva estructura encabezada por Santos.

En el ámbito militar, el mandatario realizó importantes movimientos mediante el Decreto 557-26, al designar al mayor general Jimmy Arias Grullón como comandante general del Ejército de República Dominicana. Sustituye al mayor general Jorge Iván Camino Pérez, quien pasa a desempeñarse como inspector general de las Fuerzas Armadas.

Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo fue ascendido al rango de mayor general y designado comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD)

Asimismo, Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo fue ascendido al rango de mayor general y designado comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), en sustitución del mayor general Floreal T. Suárez Martínez, quien fue colocado en situación de retiro. Manuel José Brito Estepan fue nombrado subcomandante general de la Fuerza Aérea, mientras Dionisio De La Rosa Hernández fue ascendido a general de brigada paracaidista y designado inspector general de esa institución.

Los movimientos también alcanzaron al Ministerio de Defensa. Delio Buenaventura Colón Rosario fue designado viceministro de Defensa para Asuntos Militares, mientras Miguel Ángel Rubio Báez pasó a retiro. A su vez, el mayor general Celin Rubio Terreno fue nombrado asesor militar del presidente de la República, y José Manuel Duran Infante asumirá como subcomandante general del Ejército.

En materia de seguridad presidencial, Rafael Raimundo Ramírez Tejeda fue designado comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial, mientras Guillermo Caro Cruz fue ascendido al rango de mayor general y nombrado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP). Además, Enmanuel Almonte Polanco fue ascendido a coronel y designado subjefe del CUSEP, y Enrique Armando Aguilera Trujillo fue elevado al rango de mayor general del Ejército.

Las designaciones, ascensos y retiros se suman a la amplia reorganización del tren gubernamental impulsada por Abinader este 16 de agosto, que ha incluido movimientos en ministerios, direcciones generales, organismos de emergencia y otras dependencias estatales. Con los decretos 556-26 y 557-26, el mandatario incorpora ahora cambios de alto nivel en el sector energético y en la estructura de mando de las Fuerzas Armadas.