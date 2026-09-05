Abinader inaugura maternidad en Sajoma y anuncia tomógrafo y nuevas ambulancias para la Sierra

Bartolo García

San José de las Matas, Santiago. – El presidente Luis Abinader inauguró este sábado el remozamiento general del Hospital Materno Infantil de San José de las Matas, como parte de las inversiones destinadas a fortalecer la atención sanitaria en la Sierra. El mandatario destacó que Sajoma y sus distritos cuentan ahora con un hospital de tercer nivel y una maternidad de segundo nivel, ampliando la capacidad de respuesta de los servicios de salud de la zona.

Durante el acto, Abinader anunció las gestiones para dotar de un tomógrafo al Hospital General de San José de las Matas y entregar las ambulancias necesarias a los centros sanitarios de la zona, con el objetivo de reducir los traslados de pacientes hacia Santiago. “Hoy la Sierra y especialmente Sajoma y todos sus distritos, en términos de salud, no tienen por qué envidiarle nada a ningún lugar de la República Dominicana”, expresó.

El jefe de Estado aseguró que la renovada maternidad está llamada a convertirse en un centro de referencia para las comunidades de la Sierra, especialmente para las mujeres embarazadas, facilitando el acceso a servicios especializados sin necesidad de recorrer largas distancias. Asimismo, exhortó al personal sanitario y a las autoridades locales a trabajar conjuntamente para garantizar una atención eficiente y de calidad.

Abinader calificó las inversiones realizadas en San José de las Matas como “una deuda histórica” con una comunidad productiva y emprendedora. Resaltó además el aporte de los residentes de la zona y de los dominicanos que han emigrado y posteriormente regresan para invertir y establecerse junto a sus familias, señalando que ese desarrollo debe estar acompañado de servicios públicos adecuados, particularmente en materia sanitaria.

Por su parte, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, informó que la renovación y equipamiento del Hospital Materno Infantil representó una inversión de RD$75.5 millones. Anunció además la construcción de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y otra Materna, ambas con siete camas, para atender casos de mayor complejidad y disminuir la necesidad de trasladar pacientes hacia centros hospitalarios de Santiago.

La intervención incluyó una moderna área de emergencia y mejoras en los servicios de pediatría, ginecología, psicología, odontología, sonografía, rayos X, laboratorio, farmacia, vacunación y consultas, además de la renovación de las áreas quirúrgica y materno-infantil. Landrón destacó también que el boletín epidemiológico número 33 registra una reducción de 25 % en la mortalidad materna respecto a 2025 y de 52 % en comparación con 2019.

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, valoró la transformación del antiguo hospital general en un centro especializado en atención materno-infantil, mientras Abinader pidió a la comunidad contribuir al cuidado de las nuevas instalaciones mediante voluntariados. En la inauguración participaron además el senador Daniel Rivera; el alcalde Alfredo Reyes; el director de CORAASAN, Andrés Cueto Bernardo, y otras autoridades, en una jornada en la que el Gobierno reafirmó su objetivo de ampliar la capacidad sanitaria de la Sierra y reducir los traslados de pacientes hacia Santiago.