Abinader impulsa RD$9,000 millones para acueducto y evalúa RD$1,700 millones en hospitales de Santiago

El mandatario afirmó que los servicios de agua y salud deben avanzar al ritmo del crecimiento urbano, económico y social de la provincia

Bartolo García

Santiago.– El presidente Luis Abinader reiteró los planes de inversión para fortalecer dos servicios esenciales en Santiago, con unos RD$9,000 millones para la ampliación del Acueducto Cibao Central y la evaluación de otros RD$1,700 millones destinados a mejorar la infraestructura hospitalaria de la provincia.

El mandatario sostuvo que el crecimiento urbano, económico y social de Santiago debe estar acompañado de una expansión de los servicios básicos, especialmente en materia de agua potable y salud, ante el aumento de la población y las nuevas necesidades generadas por el desarrollo de la provincia.

La ampliación del Acueducto Cibao Central busca responder al incremento de la demanda de agua en Santiago y también beneficiará a Licey al Medio, Tamboril y distintas comunidades de la provincia Espaillat. Los trabajos están previstos para comenzar en 2027, con un período estimado de ejecución de 24 meses.

Abinader ofreció los detalles durante un encuentro con empresarios de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN), acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Durante la actividad, Paliza explicó que la huella urbana de Santiago pasó de aproximadamente 90 a 138 kilómetros cuadrados, un crecimiento cercano a los 50 kilómetros cuadrados que, según indicó, ha estado acompañado de nuevas edificaciones, negocios e inversiones y plantea mayores desafíos para la prestación de los servicios públicos.

En materia de salud, el presidente informó que el Gobierno evalúa destinar alrededor de RD$1,700 millones a mejoras en hospitales de Santiago, con intervenciones previstas a partir de 2027 en el Hospital Presidente Estrella Ureña, el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón y la ampliación del área de emergencias del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

Abinader anunció además la construcción de un hospital de segundo nivel en La Canela, el remozamiento del Hospital de Cienfuegos y un nuevo centro hospitalario en Pedro García, iniciativas con las que el Gobierno busca ampliar la cobertura y acercar los servicios de salud a residentes de esas localidades.