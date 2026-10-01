Abinader crea nueva entidad para hogares de paso y ordena aumentar 30 % su capacidad en 2027

El nuevo Servicio Nacional de Atención Residencial comenzará a operar el 1 de enero de 2027 y gestionará los programas de acogida infantil bajo la rectoría y supervisión técnica del CONANI

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader creó mediante el Decreto 676-26 el Servicio Nacional de Atención Residencial (SEÑAR), un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de la Presidencia que tendrá a su cargo la gestión y operación de los programas residenciales destinados a niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección.

La nueva entidad tendrá como misión ofrecer una atención integral, especializada y enfocada en el interés superior de los menores, bajo los principios de excepcionalidad y temporalidad que rigen este tipo de acogida. El Gobierno plantea con esta estructura elevar la calidad y capacidad de respuesta de los hogares de paso y centros residenciales.

El decreto establece que el CONANI mantendrá su condición de ente rector del Sistema Nacional de Protección y la supervisión técnica del SEÑAR, mientras el nuevo organismo desarrollará sus funciones mediante un esquema de delegación acordado entre ambas instituciones.

Entre los criterios definidos para la atención figura la separación de perfiles según edad, sexo, etapa de desarrollo, nivel de riesgo y necesidades específicas de salud física o mental, con el objetivo de ofrecer servicios diferenciados. También se prevé coordinación con Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud para la atención clínica y psicosocial.

La normativa crea además una Comisión de Transición e Implementación, coordinada por el Ministerio de la Presidencia e integrada por varias instituciones estatales, que deberá diseñar la nueva red nacional de servicios residenciales y organizar el proceso de entrada en funcionamiento del organismo.

Uno de los principales objetivos establecidos es aumentar en al menos un 30 % la capacidad instalada del sistema de atención residencial durante 2027. El SEÑAR comenzará formalmente sus operaciones el 1 de enero de ese año, garantizando la continuidad de los servicios existentes durante la transición.

Con la creación del SEÑAR, el Gobierno reorganiza la administración de los programas de acogida bajo una estructura especializada, mientras el CONANI conserva sus funciones de rectoría y supervisión. La medida busca fortalecer la capacidad institucional del Estado para atender a niños, niñas y adolescentes que requieren protección residencial.