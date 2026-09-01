ABA valora designación de Enmanuel Cedeño Brea al frente de la Superintendencia de Bancos

Santo Domingo, Rep. Dom.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) valoró la designación de Víctor Livio Enmanuel Cedeño Brea como superintendente de Bancos, dispuesta mediante decreto por el presidente de la República, Luis Abinader, y destacó que su experiencia y conocimiento del sistema financiero permitirán seguir impulsando la modernización del organismo supervisor y el desarrollo del sector.

La ABA resaltó que Cedeño Brea cuenta con una amplia trayectoria profesional y un profundo conocimiento de la Superintendencia de Bancos, donde ha desempeñado distintas responsabilidades, entre ellas la Subgerencia de Regulación e Innovación y, más recientemente, la posición de asesor general del Despacho del Superintendente.

El gremio consideró que su designación favorece la continuidad de los avances alcanzados por la Superintendencia de Bancos en los últimos años en materia de modernización de la supervisión, evolución del marco regulatorio, protección de los usuarios, desarrollo sostenible e inclusión financiera, en consonancia con las transformaciones del sistema financiero y de sus servicios.

Asimismo, afirmó que el sistema bancario dominicano mantiene elevados niveles de solvencia y resiliencia, resultado del compromiso y el trabajo conjunto de las autoridades y las entidades financieras, por lo que valoró la importancia de continuar fortaleciendo el marco institucional y de supervisión que sustenta su estabilidad y evolución.

“Desde la banca múltiple valoramos la designación de Enmanuel Cedeño Brea, un profesional de amplia experiencia, profundo conocimiento del sistema financiero y una destacada trayectoria dentro de la Superintendencia de Bancos. Su experiencia y conocimiento institucional contribuirán a dar continuidad al proceso de modernización y fortalecimiento de la supervisión, y a seguir impulsando el desarrollo de un sistema financiero resiliente y con un destacado posicionamiento en la región”, expresó Christopher Paniagua, presidente en funciones de la Junta Directiva de la ABA.

La Asociación destacó, además, las relaciones de diálogo y colaboración que ha mantenido con Cedeño Brea desde las distintas responsabilidades que ha desempeñado en la Superintendencia de Bancos, y manifestó su confianza en que esta apertura a la interlocución continuará contribuyendo a abordar los retos y oportunidades del sistema financiero desde una visión constructiva y de largo plazo.

Finalmente, la ABA reiteró su disposición de continuar colaborando con la Superintendencia de Bancos y las demás autoridades monetarias y financieras en iniciativas que contribuyan al desarrollo y modernización del sistema financiero, en beneficio de los usuarios y de la economía dominicana.