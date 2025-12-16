Zumba y dominó despiden el año con masiva celebración comunitaria en Santiago

Programas del Ayuntamiento fortalecen la convivencia, el bienestar y la recreación en barrios y espacios públicos

Bartolo García

Con el Parque Central como escenario principal y varios barrios vibrando al ritmo de la tradición, los programas Zumba Navideña y Dominó Navideño, coordinados por el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Santiago, cerraron este fin de semana sus actividades correspondientes al año 2025.

Las jornadas finales dejaron una estampa de participación masiva, convivencia sana y recreación organizada, consolidando estos programas como espacios de integración comunitaria durante la temporada festiva.

La Zumba Navideña se desarrolló en el estadio y campo de fútbol sintético del Parque Central, donde cientos de mujeres y hombres se ejercitaron al compás de una selección musical diseñada para mantener la energía y el entusiasmo de principio a fin.

En la actividad participaron grupos del Ayuntamiento, así como delegaciones provenientes de sectores como Villa Olga, Plaza Valerio, Los Ciruelitos, Parque Central y Bella Vista, evidenciando el alcance y la aceptación del programa en distintos puntos de la ciudad.

La jornada estuvo marcada por un ambiente de alegría colectiva y enfoque en el bienestar físico, combinando ejercicio, música y convivencia en un espacio abierto y seguro para todos los asistentes.

Como parte del componente motivacional, se entregaron premios y bonos navideños, dispuestos por el alcalde Ulises Rodríguez, en reconocimiento al respaldo comunitario y al compromiso demostrado por los participantes durante el año.

Al dirigirse a los presentes, el director de Deportes del Ayuntamiento, Pappy Pérez, destacó que el programa de zumba cuenta con el respaldo total del alcalde y ha mostrado un crecimiento sostenido.

“Hemos visto crecer nuestro programa de zumba; iniciamos en la Alcaldía y ya nos hemos expandido a sectores como Los Ciruelitos, Plaza Valerio, Villa Olga y espacios como el Club Caza y Pesca, entre otros”, expresó Pérez.

El funcionario también resaltó el apoyo de empresas colaboradoras como Desintox, Bio-care y Suerox, cuya contribución permitió el éxito de estas actividades recreativas y de bienestar.

De manera paralela, el Dominó Navideño se vivió con sello popular en barrios como La Joya, La Otra Banda, Hato Mayor, La Barranquita, Los Ciruelitos, Camboya y El Ejido, entre otros puntos del municipio.

Esta iniciativa se convirtió en un espacio de recreación tradicional y de integración social, donde vecinos compartieron partidas de dominó en un ambiente familiar y organizado.

Las jornadas de dominó estuvieron acompañadas de comidas colectivas preparadas para la ocasión, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo la convivencia en un entorno seguro.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Santiago reafirma que la recreación de personas adultas es una línea prioritaria dentro del programa social que impulsa la actual administración municipal.

El Departamento de Deportes anunció que el programa de zumba retomará sus actividades el martes 20 de enero de 2026, regresando “con más fuerza” para continuar las rutinas en los sectores y espacios donde la comunidad ha hecho suyo este proyecto.