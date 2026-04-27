Tuto Tavárez

La escogencia de Johnny Olivo para ser exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano enciende las alarmas por Santiago.

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Alarmas de alegría, pero también voces que se levantan para pedir justicia por Juan Germosén. Y Anthony Llenas, agrego yo.

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El tamborileño es definido por quienes lo vieron jugar, como el mejor segunda base amateur, que ha nacido en esta isla de peloteros.

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Entre esas voces está el General (r), Pablo Castillo Luna, quien luego de saludar la elección de Johnny Olivo, destaca los méritos de Germosén para merecer un trato similar.

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Recuerda Castillo Luna, que Juan Germosén fue seleccionado el mejor segunda base amateur dominicano del siglo pasado.

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Entre tantas proezas, recuerda su participación en el Campeonato Mundial de Béisbol Amateur jugado en La Habana, Cuba.

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En ese evento, Germosén fue el campeón de bateo con promedio de 386 y seleccionado, como el segunda base Todos Estrellas.

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Un hecho inolvidable, fue cuando el Comandante Fidel Castro bajó al terreno de juego a felicitarlo personalmente y decirle que nunca había visto un intermedista como él.

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Germosén nació el 16 de septiembre 1951 y falleció a pocos días de cumplir los 74 años, en septiembre del 2025.

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Aunque vivió muchos años en los Estados Unidos, junto a su esposa Mercedes Capellán, con quien procreó 8 hijos, Juan Germosén regresó a su natal municipio de Tamboril, donde murió tiempo después y fue sepultado en la tierra que lo vio nacer.

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Después de jugar en la famosa Liga 11 de Enero, Germosén fue reclutado por el ojo clínico de Freddy Toribio, para ser el camarero del equipo Aurora, con el cual fue campeón.

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Juan Germosén también fue campeón en Santiago con la universidad Madre y Maestra, el equipo Bermúdez y el Club Félix Benjamín Marte.

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Juan Germosén se retiró en 1983, escribiendo una brillante carrera, que lo llevó por muchos años a la Selección Nacional y aunque no fue exaltado en vida, quienes lo admiraron como jugador esperan que sean reconocido póstumamente.

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SQUEEZE PLAY: Aunque Germosén hizo famoso el nombre de Juan, este era un apodo, ya que su nombre era Luis Tomás Germosén Henríquez…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Una aclaración, tanto de Max Medina como de Guillermo Ottenwalder…Samuel Arias (Tito), no murió en los Estados Unidos, sino en Santiago y fue sepultado el domingo…Vivía en el Mejoramiento Social y me dice Medina que era mano derecha de Chilote Llenas…”Johnny Olivo y Concón Cruz eran mis ídolos”, Cheo Pérez…Lupe Álvarez celebra la exaltación de Johnny Olivo…Juan Germosén podría ser un gran candidato para el próximo año, porque con Johnny y Domingo Saint-Hilaire son dos de Santiago para este año…El Salón de la Fama de Santiago los asimila automáticamente por ser de Santiago…Ya no hay secreto, nos tienen vigilados…Esteban Rosario escribió el libro “Los Dueños del Dinero en la República Dominicana” y no sé cómo me descubrió…Armando Lora tenía razón cuando decía que Esteban no era apellido Rosario sino Dido…Le vendió un libro a Pedro Genaro Pérez y se lo regaló al presidente Luis Abinader…Ah, es que los presidentes no andan con menudos…Se rumora que Lewin Díaz podría ser adquirido por las Aguilas Cibaeñas…William Valdez espera ese cambio como lluvia de mayo…Cibao FC contra Pantoja y Salcedo FC contra Delfines…Alea iacta est…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, hay que hacer una Feria de audiolibros…Por hoy, out 27.