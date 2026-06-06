Mirra Andréyeva conquista Roland Garros y rompe una sequía de 12 años para Rusia

Bartolo García

PARÍS. La tenista rusa Mirra Andréyeva escribió una página histórica en el tenis mundial al conquistar el título de Roland Garros 2026, tras derrotar en la final a la polaca Maja Chwalinska con parciales de 6-3 y 6-2, obteniendo así su primer campeonato de Grand Slam.

Con apenas 19 años, Andréyeva se convirtió en la primera jugadora rusa en ganar un torneo de Grand Slam en la categoría individual desde que Maria Sharapova levantó el trofeo de Roland Garros en 2014. Además, es la campeona más joven del torneo parisino desde que Monica Seles conquistó su tercer título en 1992.

Россиянинка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос» в возрасте всего 19 лет, победив полячку Мaju Хвалиньску со счетом 6-3 – 6-2.

✍️Вот это взлёт карьеры. pic.twitter.com/2ck3hbVSum — Dotrucom (@kpeakl) June 6, 2026

La joven deportista, entrenada por la española Conchita Martínez, confirmó el gran momento que atraviesa en el circuito femenino. Durante la presente temporada acumula 36 victorias, siendo la jugadora con más triunfos en el año y la más dominante sobre superficie de arcilla, donde suma 23 victorias y apenas tres derrotas.

Mirra Andreeva hizo historia en Roland Garros. AP

Las imágenes difundidas tras el partido mostraron la emoción de Andréyeva al darse cuenta de que había alcanzado el sueño de convertirse en campeona de uno de los torneos más prestigiosos del mundo, desatando una ola de felicitaciones en Rusia y en el ámbito deportivo internacional.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, celebró el triunfo de la tenista asegurando que todo el país siguió de cerca su actuación. “¡Todos vitorearon! ¡Todos estaban emocionados! ¡Hurra!”, expresó al referirse a la histórica victoria de la joven atleta.

La rusa Mirra Andreeva se convierte en la campeona del Torneo de Tenis de Roland-Garros, pero al parecer no se permite la bandera rusa.

Ni siquiera en las gradas. Así va Europa. pic.twitter.com/JiGHS0diKC — Ángeles Maestro (@MaestroAngeles) June 6, 2026

Por su parte, Chwalinska, ubicada en el puesto 114 del ranking mundial y considerada la finalista con menor clasificación en la historia reciente del torneo, no pudo seguir los pasos de su compatriota Iga Swiatek. Mientras tanto, Andréyeva ascenderá al sexto lugar del ranking mundial de la WTA y se colocará como líder de la Carrera hacia las Finales WTA, superando a figuras como Aryna Sabalenka y Elena Rybakina.

Mary Pierce junto a Mirra Andreeva con la copa de Roland Garros 2026. EPA

🎾 En un acto de pura mezquindad y falta absoluta de fair play, la tenista ucraniana Marta Kostyuk se niega de forma grosera a saludar a la rusa Mirra Andreeva tras perder ante ella en las semifinales de Roland Garros, castigando injustamente a una adolescente de 19 años por un… — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) June 4, 2026

La conquista de Roland Garros consolida a Mirra Andréyeva como una de las grandes promesas del tenis mundial, marcando el inicio de una nueva etapa para el deporte ruso y confirmando su candidatura a convertirse en una de las principales estrellas del circuito femenino en los próximos años.

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