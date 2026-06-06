Robert Polanco destaca cercanía de Propeep con las comunidades durante jornada “Primero Tú” en Boca Chica

Bartolo García

BOCA CHICA, SANTO DOMINGO. El director de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, afirmó que la institución mantiene una conexión permanente con las comunidades al escuchar de cerca las necesidades y preocupaciones de sus residentes para llevar soluciones concretas a los sectores más vulnerables del país.

Durante la Jornada de Inclusión Social “Primero Tú”, realizada en la comunidad de Jubey, Polanco expresó que en Propeep “ponemos el oído en el sentir y el palpitar de los comunitarios”, destacando que las acciones de la entidad se desarrollan en función de las solicitudes y planteamientos de los ciudadanos.

El funcionario explicó que estas jornadas reflejan el vínculo que mantiene la institución con líderes comunitarios de provincias, municipios y parajes, sin importar diferencias políticas o condiciones sociales, con el objetivo de garantizar que las ayudas del Gobierno lleguen a quienes más las necesitan.

Polanco recordó que la actividad en Jubey fue coordinada tras recibir la visita del dirigente comunitario Daniel Pujols, quien le manifestó que esa localidad llevaba años sin recibir servicios directos de instituciones gubernamentales. Ante esa realidad, aseguró que Propeep respondió de manera inmediata organizando la jornada social.

“Aquí estamos cumpliendo con el mandato del presidente Luis Abinader para que ningún dominicano quede excluido de las ayudas sociales del Gobierno”, expresó Polanco, al destacar que las iniciativas de inclusión también surgen a partir de solicitudes realizadas por ciudadanos comprometidos con el desarrollo de sus comunidades.

Durante la jornada, los residentes tuvieron acceso a múltiples servicios, entre ellos afiliación al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), asistencia del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), consultas odontológicas y oftalmológicas, además de chequeos médicos preventivos. En la actividad participaron también la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Leyba; el alcalde Ramón Candelaria; y líderes comunitarios de la zona.

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