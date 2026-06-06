Comunicadores de Tropicalísima participan en encuentro por el centenario de la radio dominicana

Bartolo García

SANTO DOMINGO. En ocasión de la celebración de los 100 años de la radio en la República Dominicana, comunicadores de distintas regiones del país participaron en un conversatorio organizado por la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA), con el objetivo de analizar el impacto y la evolución de este importante medio de comunicación.

Durante la actividad, los comunicadores Fabio Hernández y Carlos Espinosa, representantes del programa “El Escándalo del Día”, transmitido por Tropicalísima 104.1 FM del Grupo Medrano, formaron parte de los participantes invitados a este significativo encuentro.

También asistieron Brinia Carreras y Raymon Gutiérrez, integrantes del programa “El Desahogo”, quienes compartieron experiencias junto a destacados profesionales de la radio y la comunicación provenientes de diferentes puntos del territorio nacional.

Los asistentes sostuvieron intercambios con la presidenta de ADORA, Rosa Olga Medrano, así como con el director de emisoras del Grupo Medrano, Roberto Rodríguez, y el ejecutivo Edison Acosta, abordando temas relacionados con la transformación de la radio, los avances tecnológicos y los retos que enfrenta el sector en la actualidad.

En el marco del conversatorio también participó el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), quien ofreció detalles sobre los procesos de licitación correspondientes al período escolar 2026-2028, resaltando las medidas de transparencia implementadas por la institución.

La jornada se convirtió en un espacio de aprendizaje, reflexión y fortalecimiento de los vínculos entre profesionales de la comunicación, reafirmando la importancia de la radio como uno de los medios de mayor impacto y tradición en la sociedad dominicana a lo largo de un siglo de historia.

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