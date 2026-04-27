Abinader inaugura renovación de Playa Sosúa y fortalece su relanzamiento turístico

La nueva plaza de vendedores y la recuperación del frente costero marcan una nueva etapa para este emblemático destino de Puerto Plata

Bartolo García

Puerto Plata.– El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la entrega oficial de las obras renovadas de Playa Sosúa y su nueva plaza de vendedores, una intervención que busca transformar este emblemático destino turístico en un referente nacional e internacional, mediante un modelo basado en el orden, la sostenibilidad y el desarrollo inclusivo.

Durante el acto, el mandatario destacó el valor histórico, social y turístico de Sosúa, recordando su vínculo personal con esta playa desde su niñez. Afirmó que esta obra representa “un renacer” para la zona, luego de años marcados por el desorden urbanístico y el deterioro de su imagen como destino turístico.

Explicó que la intervención no se limita a la reorganización del frente costero, sino que incluye saneamiento ambiental, recuperación de espacios públicos y la dignificación de las áreas comerciales. Señaló que el objetivo principal es convertir a Sosúa en un destino familiar, seguro y atractivo tanto para visitantes nacionales como extranjeros.

Abinader sostuvo que el desarrollo turístico debe beneficiar directamente a todos los sectores involucrados, desde vendedores y operadores turísticos hasta empresarios y trabajadores locales. “Este es un modelo donde ganamos todos”, expresó, al asegurar que la transformación permitirá dinamizar la economía y aumentar la llegada de visitantes.

Asimismo, mencionó proyectos complementarios como el desarrollo de Punta Bergantín, destinado a atraer importantes marcas hoteleras internacionales y fortalecer la promoción de Puerto Plata en mercados globales. También valoró la renovación de infraestructuras hoteleras existentes que elevarán la calidad del destino.

En materia de salud, anunció la construcción de un hospital traumatológico en Sosúa, cuya entrega está prevista para noviembre de este año, con el propósito de ofrecer atención especializada en emergencias y accidentes para toda la región norte.

El presidente también adelantó nuevas iniciativas de infraestructura como la adjudicación de la Carretera del Ámbar, la modernización del teleférico de Puerto Plata y el próximo lanzamiento de un plan integral para el relanzamiento turístico de Boca Chica.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, resaltó que este proyecto representa el cumplimiento de un sueño esperado por décadas. Definió la renovación de Sosúa como un reencuentro con la identidad de la comunidad y una apuesta firme por devolverle su esplendor histórico y turístico.

Mientras, el ministro de Turismo, David Collado, explicó que esta transformación responde a una visión de turismo más inclusivo y ordenado. Informó que la inversión fue de cerca de 10 millones de dólares, equivalentes a unos RD$568 millones, permitiendo recuperar espacios públicos y dignificar a los vendedores.

El proyecto contempla 79 locales comerciales, de los cuales 57 están destinados a alimentos, 16 a artesanías y regalos, además de dos bares y cuatro quioscos. También incluye parque comunitario, gimnasio al aire libre, baños públicos, áreas de esparcimiento y sistemas de seguridad y manejo de desechos.

Los vendedores recibieron sus espacios completamente equipados con estufas, refrigeradores, extractores y fregaderos, mientras que las áreas comunes cuentan con mobiliario urbano moderno que garantiza mejores condiciones de trabajo y una experiencia más organizada para los visitantes.

Como muestra de gratitud, la Asociación de Playa Sosúa entregó un reconocimiento al presidente Luis Abinader por su compromiso con el desarrollo integral del destino. La placa destaca su visión para impulsar la nueva plaza de vendedores, fortalecer el turismo, dinamizar la economía local y mejorar la calidad de vida de las familias de la comunidad.