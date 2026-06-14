Domínguez Brito cuestiona propuesta fiscal y pide al Gobierno reducir el gasto público

Bartolo García

Santo Domingo.– Francisco Domínguez Brito criticó la propuesta de “modernización fiscal” presentada por el Gobierno, al considerar que cualquier reforma debe comenzar por corregir las ineficiencias del Estado antes de trasladar mayores cargas a los contribuyentes. A su juicio, el país necesita una administración pública más eficiente y transparente antes de plantear nuevos impuestos.

El dirigente político afirmó que las autoridades deben explicar por qué la nómina pública ha aumentado, la deuda continúa creciendo y persiste el déficit del sector eléctrico, mientras el gasto público se incrementa sin que los servicios ofrecidos a la ciudadanía mejoren en la misma proporción.

“Antes de hablar de más impuestos, el Gobierno debe rendir cuentas sobre cómo está utilizando los recursos públicos”, expresó Domínguez Brito, quien insistió en que la población exige mayor austeridad y transparencia en el manejo de los fondos del Estado.

Asimismo, sostuvo que ninguna reforma fiscal podrá contar con legitimidad mientras los ciudadanos perciban que el dinero que aportan mediante impuestos no se administra con responsabilidad. En ese sentido, planteó la necesidad de revisar privilegios, eliminar gastos innecesarios y fortalecer los mecanismos de control del gasto.

El exfuncionario aseguró que la solución no consiste en aumentar la presión tributaria sobre las familias y los sectores productivos, sino en hacer más eficiente la gestión pública. Consideró que reducir el desperdicio y optimizar el uso de los recursos permitiría enfrentar los desafíos fiscales sin afectar directamente a los contribuyentes.

Domínguez Brito concluyó señalando que el país requiere primero una reforma de la administración pública antes que una reforma orientada a recaudar más recursos. “Los dominicanos no pueden seguir pagando las consecuencias de un gobierno que gasta cada vez más y administra cada vez peor. Primero corrijan la casa; después hablen de nuevos impuestos”, enfatizó.