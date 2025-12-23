Zonas francas alcanzan récord histórico de empleo en República Dominicana

Miguel Lama resalta impacto económico y social del sector al superar los 200 mil puestos directos

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, República Dominicana.– El sector zonas francas del país alcanzó un nuevo hito al registrar 200,134 empleos directos, la cifra más alta en su historia, de acuerdo con informaciones ofrecidas durante un encuentro con representantes del sector encabezado por el presidente Luis Abinader y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Ito Bisonó.

Este resultado es fruto de un crecimiento sostenido entre abril de 2020 y octubre de 2025, período en el que el empleo del sector pasó de 119,974 a 200,134 puestos de trabajo, lo que representa un incremento acumulado del 67 %.

En ese contexto, Miguel Lama, presidente de la Corporación Zona Franca Santiago (CZFS) y coordinador de la Mesa de Zonas Francas Meta 2036, destacó que este logro refleja la confianza de los inversionistas y el esfuerzo de miles de trabajadores dominicanos.

Lama subrayó que el sector se ha consolidado como uno de los principales pilares de la economía nacional, tanto por su capacidad de generación de empleo como por su contribución a las exportaciones y al desarrollo regional.

A nivel institucional, resaltó que el Parque Industrial Víctor Espaillat Mera (PIVEM) aporta más de 20,500 empleos, equivalentes al 10 % del total nacional del sector, con la operación de unas 80 empresas de los renglones electrónico, tabacalero y textil.

Asimismo, señaló que la región del Cibao concentra más de 82 mil empleos, lo que representa el 41 % del empleo total del régimen de zonas francas, reafirmando su papel estratégico en el desarrollo económico del país.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), Claudia Pellerano, explicó que el crecimiento del empleo ha venido acompañado de una transformación del perfil ocupacional.

Pellerano indicó que cada vez adquieren mayor peso las actividades técnicas y especializadas, como resultado de la modernización productiva y la incorporación de nuevas tecnologías en las operaciones del sector.

En coordinación con el INFOTEP y las empresas, se han desarrollado 24,494 acciones formativas en los últimos cinco años, complementadas con iniciativas privadas como CAPEX, orientadas a cerrar brechas de talento.

También se informó que más del 54 % de los empleos del sector zonas francas son ocupados por mujeres, destacándose el impacto positivo de esta industria en la generación de oportunidades laborales inclusivas en distintas regiones del país.

En ese marco, Miguel Lama explicó que la Corporación Zona Franca Santiago desarrolla el programa “Porque Te Quiero”, enfocado en la prevención del cáncer de mama para colaboradoras y familias de las empresas que operan en el PIVEM.

El presidente de la CZFS aseguró que el récord de empleo se inscribe en un proceso continuo de expansión productiva, tecnificación del trabajo y crecimiento de la inversión, reafirmando el rol estratégico del sector en el desarrollo económico y social.

Lama informó además que la Corporación dispone de más de 3.5 millones de metros cuadrados para desarrollo futuro, lo que respalda la proyección de crecimiento del sector en los próximos años.

Desde el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader señaló que el desempeño de las zonas francas refleja la capacidad del país para generar empleos formales en un entorno global complejo, así como la confianza del empresariado nacional e internacional en la República Dominicana.

Finalmente, el ministro Víctor Bisonó detalló que el régimen de zonas francas está integrado por 97 parques y 861 empresas, con exportaciones que a noviembre de 2025 alcanzaron US$7,936.1 millones, aportando alrededor del 3.1 % del PIB nacional y consolidando al sector como motor clave del crecimiento económico.