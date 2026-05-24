Carolina Mejía reafirma en Santiago sus aspiraciones presidenciales dentro del PRM

La secretaria general del PRM aseguró estar preparada para ser presidenta y reunió en Santiago a la dirigencia política del Cibao, con la presencia del alcalde Ulises Rodríguez y miembros de la Comisión Política del partido

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, reafirmó este domingo desde Santiago sus aspiraciones presidenciales, al asegurar ante miles de dirigentes y militantes que está preparada para asumir el reto de dirigir la República Dominicana.

“Voy a ser candidata a la presidencia de la República Dominicana. Y si Dios quiere, y ustedes me acompañan, voy a ser la presidenta de la República Dominicana”, expresó Carolina durante el acto de cierre de su recorrido nacional de rendición de cuentas celebrado en la Gran Arena del Cibao.

La dirigente política sostuvo que su proyecto presidencial representa el trabajo de la base y de toda la estructura del PRM, afirmando que no llegará sola al Gobierno, sino acompañada de quienes han respaldado el crecimiento y fortalecimiento de la organización política en todo el país.

Durante su discurso, Carolina Mejía destacó el legado político y humano recibido de sus padres, especialmente del expresidente Hipólito Mejía, aunque dejó claro que posee independencia de criterio y capacidad propia para tomar decisiones. “Me enseñaron a tomar mis propias decisiones y a defenderlas con carácter”, afirmó.

La secretaria general explicó que decidió concluir en Santiago su recorrido nacional de rendición de cuentas por el vínculo especial que mantiene con la región del Cibao. “Para mí, venir a Santiago no es visitar una provincia: es volver a casa”, manifestó ante la dirigencia política de las 14 provincias cibaeñas.

Asimismo, Carolina defendió la gestión política desarrollada junto al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, resaltando que el partido logró mantenerse unido tanto en oposición como en Gobierno, consolidando victorias nacionales consecutivas en 2020 y 2024. También valoró las transformaciones impulsadas por el presidente Luis Abinader, a quien definió como el mandatario que más ha invertido en Santiago y el Cibao en la historia reciente.

En la actividad estuvieron presentes importantes dirigentes políticos y miembros de la Comisión Política del PRM, entre ellos el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, además de senadores, diputados, gobernadoras y líderes regionales que respaldan el proyecto presidencial de Carolina Mejía en todo el Cibao.

El encuentro reunió representantes políticos y estructuras partidarias de Santiago, La Vega, Puerto Plata, Duarte, Espaillat, Monseñor Nouel, Montecristi, Dajabón, Valverde, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná y Santiago Rodríguez, consolidando el cierre nacional de la rendición de cuentas de la secretaria general del PRM. #eljacaguero