Abinader inaugura moderno techado escolar y deportivo en Sabana Larga

Bartolo García

Sabana Larga, San José de Ocoa.– El presidente Luis Abinader inauguró este domingo un nuevo techado deportivo-escolar en el Liceo Ángel Emilio Casado, una obra que impactará directamente a más de 900 estudiantes y a toda la comunidad del municipio de Sabana Larga.

La infraestructura fue construida por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) como parte de las iniciativas del Gobierno orientadas a fortalecer la educación, el deporte y el desarrollo integral de la juventud en distintas comunidades del país.

Durante el acto, el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad Educativa, Oscar Amargós, destacó que durante la gestión del presidente Luis Abinader ya han sido inaugurados 33 techados escolares en todo el territorio nacional, reafirmando el compromiso gubernamental con la educación y la integración comunitaria.

Amargós explicó que el nuevo espacio permitirá desarrollar actividades deportivas, culturales y recreativas en condiciones adecuadas, promoviendo valores positivos, la sana convivencia y el fortalecimiento de los talentos de niños y jóvenes de la zona. Además, indicó que la obra forma parte de la estrategia “Escuela Abierta y Activa” impulsada por el Ministerio de Educación.

La estudiante Melody Chanel Medina agradeció al mandatario por la entrega del multiuso, asegurando que la obra representa esperanza y oportunidades para la juventud de Sabana Larga. En nombre de los estudiantes, expresó el compromiso de cuidar las instalaciones y aprovecharlas para continuar formándose como ciudadanos de bien.

El moderno techado cuenta con áreas adecuadas para la práctica deportiva, encuentros culturales y eventos comunitarios, ofreciendo un ambiente seguro y funcional tanto para los estudiantes como para los residentes del municipio. Asimismo, permitirá fortalecer la integración social y las actividades recreativas de la comunidad educativa.

Durante la jornada, el Ayuntamiento Municipal de Sabana Larga declaró al presidente Luis Abinader como Huésped Distinguido y Visitante de Honor, mediante la Resolución No. 06/2026, en reconocimiento a su respaldo al desarrollo de la provincia y a importantes obras ejecutadas en beneficio de miles de familias de la zona.

En la actividad estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales y educativas, entre ellas la gobernadora Josefa Oliva Castillo, el senador Aneudy Ortiz Sajiún, alcaldes de la provincia y representantes del sistema educativo. Con esta inauguración, el Gobierno reafirma su compromiso de continuar impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida, la educación y el deporte en todo el país. #eljacaguero