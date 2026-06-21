Banco BHD recibe visita académica de la Universidad de San Diego para conocer su alianza con MLB

Distrito Nacional. El Banco BHD recibió un grupo de estudiantes de la Universidad de San Diego, Estados Unidos, para conocer el programa desarrollado junto a la Major League Baseball (MLB) enfocado en el desarrollo del ecosistema del béisbol en República Dominicana.

Los estudiantes y profesores de la maestría en Administración Deportiva participaron en una charla impartida por Carlos Gómez, segundo vicepresidente de MLB, Banca Personal y Negocios del Banco BHD que culminó con un recorrido por la sala de exhibición MLB, ubicada en la sucursal bancaria de Boca Chica.

En la visita al país, los jóvenes también conocieron las prácticas de responsabilidad social y los programas de apoyo a prospectos de las Grandes Ligas (MLB) que ejecuta el banco.

Esta experiencia forma parte de un programa recurrente que lleva a cabo el Banco BHD con la Universidad de San Diego, en el que se presenta el modelo de desarrollo financiero construido entre las instituciones.

“Estos jóvenes, que cursan el grado de maestría en Administración Deportiva, visitaron la sala de exhibición MLB y conocieron de primera mano nuestro enfoque en el béisbol como industria, el acompañamiento a prospectos y sus familias, además de la contribución del Banco BHD al ecosistema del béisbol en República Dominicana”, abundó Gómez.

En los últimos años, el Banco BHD ha recibido múltiples cohortes bajo este mismo esquema, consolidando esta relación como un espacio de intercambio académico y posicionamiento institucional.

Dentro de la visita a la sala de exhibición, los estudiantes de la reconocida universidad pudieron apreciar parte de la colección de objetos memorables de jugadores dominicanos destacados en la Major League Baseball.

Ángela Samper, vicepresidenta ejecutiva de Banca Retail y Negocios Digitales del Banco BHD, expresó: “En el Banco BHD creemos en el béisbol como motor de desarrollo para el país. Por eso, junto a la MLB, impulsamos iniciativas que fortalecen el crecimiento integral de los prospectos y aportan al desarrollo sostenible del deporte dominicano”.

Durante 20 años, la alianza BHD-MLB ha impactado a más de 10,500 prospectos a través de un programa de desarrollo integral que promueve una visión responsable del futuro económico y social de los peloteros.

Banco BHD es el banco oficial de las Grandes Ligas en la República Dominicana. Junto a la MLB, impulsa una iniciativa orientada a fortalecer la educación financiera de los prospectos y brindarles herramientas que contribuyan a su desarrollo económico y educativo. Este programa forma parte del compromiso de ambas instituciones de acompañar a las nuevas generaciones del béisbol profesional dominicano.