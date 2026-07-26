Norris devuelve a McLaren a la victoria en Hungría; Piastri abandona por falla mecánica

Bartolo García

Lando Norris puso fin a la sequía de McLaren en la temporada 2026 al conquistar el Gran Premio de Hungría, en una carrera marcada por los cambios estratégicos y los problemas mecánicos de su compañero Oscar Piastri. El británico celebró además las mejoras introducidas por la escudería, asegurando que volvió a sentirse plenamente confiado al volante.

Norris tuvo que trabajar desde el comienzo después de perder el liderato frente a Piastri en la primera vuelta. Pese al contratiempo, mantuvo un ritmo competitivo y explicó posteriormente que las sensaciones con el monoplaza fueron de las mejores que ha experimentado durante su trayectoria en la Fórmula 1.

La carrera comenzó a inclinarse a su favor durante las paradas en boxes. McLaren llamó primero a Piastri, quien regresó a pista en medio del tráfico y perdió segundos importantes, además de protagonizar un incidente con Carlos Sainz mientras intentaba doblarlo. Norris prolongó su relevo, ejecutó con éxito el “overcut” y regresó a pista con dos segundos de ventaja, posición que conservaría hasta la bandera a cuadros.

Para Piastri, la situación pasó rápidamente de una posible victoria a una jornada para olvidar. El australiano manifestó por radio su malestar con la estrategia del equipo y posteriormente sufrió un problema en la caja de cambios que obligó a retirar su McLaren, provocando además la aparición de un Virtual Safety Car.

El abandono abrió el camino hacia la segunda posición para Max Verstappen, quien volvió a sacar el máximo rendimiento de un Red Bull RB22 complicado. El neerlandés protagonizó uno de los adelantamientos destacados de la jornada al superar a Liam Lawson y Lewis Hamilton en la primera curva, logrando finalmente un valioso segundo puesto.

Andrea Kimi Antonelli completó el podio en la tercera posición, aprovechando una estrategia de Mercedes basada en prolongar sus relevos y conservar los neumáticos. El piloto llegó incluso a liderar durante varias vueltas y consiguió mantenerse entre los primeros lugares hasta beneficiarse del Virtual Safety Car generado por el abandono de Piastri.

La victoria supone un importante impulso para McLaren y Lando Norris, especialmente después de un comienzo de temporada sin los resultados esperados. Las mejoras estrenadas en Hungaroring dejaron buenas sensaciones y alimentan las expectativas de que la escudería de Woking pueda volver a disputar regularmente las victorias, mientras Aston Martin también mostró señales de recuperación en un fin de semana que podría marcar un punto de inflexión en su temporada.