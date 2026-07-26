Santiago celebra 531 años de historia y honra a su patrono Santiago Apóstol

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La ciudad de Santiago conmemoró este 25 de julio el 531 aniversario de su fundación, celebración que coincidió con la festividad de Santiago Apóstol el Mayor, patrono de la ciudad, en una jornada marcada por actos religiosos, institucionales y manifestaciones de orgullo por la historia santiaguera.

La solemne conmemoración congregó a autoridades civiles, religiosas y militares, representantes de juntas de vecinos y ciudadanos. Entre los asistentes estuvieron la gobernadora provincial Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el alcalde Ulises Rodríguez, y el presidente del Ateneo Amantes de la Luz, Carlos Manuel Estrella.

Durante el discurso central, Ulises Rodríguez resaltó los 531 años de historia, fe y lucha de Santiago, destacando el emprendimiento, la cultura, la educación y la solidaridad como elementos esenciales de la identidad de sus habitantes. El alcalde llamó a continuar posicionando a la ciudad como referente de transformación, eficiencia y desarrollo sostenible en la República Dominicana.

Rodríguez reafirmó además el compromiso de la administración municipal con una ciudad más humana, moderna, organizada y sostenible, mediante la ejecución de obras, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de los programas de limpieza y ordenamiento urbano. También agradeció al presidente Luis Abinader por las inversiones y proyectos desarrollados en Santiago, así como el respaldo de empresarios, universidades, iglesias y organizaciones comunitarias.

Por su parte, la gobernadora Rosa Santos destacó el papel de Santiago como principal centro económico, cultural y social del Cibao, recordando además su trascendencia en importantes acontecimientos de la historia dominicana. Resaltó especialmente el protagonismo de la ciudad durante la Guerra de la Restauración como una demostración del espíritu patriótico de los santiagueros.

Asimismo, Carlos Manuel Estrella, presidente del Ateneo Amantes de la Luz, valoró la dimensión cultural y turística de las festividades patronales. Consideró que la celebración contribuye a fortalecer la marca de Santiago como destino para visitantes nacionales y extranjeros, al tiempo que mantiene vivas sus tradiciones y reafirma la identidad de la Ciudad Corazón.

La conmemoración concluyó con un llamado colectivo a trabajar por una Santiago más ordenada, limpia, segura, inclusiva y con mayores oportunidades para todos. Los ciudadanos celebraron la histórica fecha elevando una oración a Santiago Apóstol y renovando su compromiso con el desarrollo y el futuro de una ciudad que continúa consolidándose como orgullo del Cibao y referente nacional.