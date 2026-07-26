Banco Popular
Close Menu
Nacionales

Santiago celebra 531 años de historia y honra a su patrono Santiago Apóstol

El alcalde Ulises Rodríguez reafirmó su compromiso de seguir transformando Santiago en una ciudad más moderna, humana, organizada y sostenible
No hay comentarios2 Mins Read
Santiago celebra 531 anos de historia y honra a su patrono Santiago Apostol

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La ciudad de Santiago conmemoró este 25 de julio el 531 aniversario de su fundación, celebración que coincidió con la festividad de Santiago Apóstol el Mayor, patrono de la ciudad, en una jornada marcada por actos religiosos, institucionales y manifestaciones de orgullo por la historia santiaguera.

La solemne conmemoración congregó a autoridades civiles, religiosas y militares, representantes de juntas de vecinos y ciudadanos. Entre los asistentes estuvieron la gobernadora provincial Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el alcalde Ulises Rodríguez, y el presidente del Ateneo Amantes de la Luz, Carlos Manuel Estrella.

Durante el discurso central, Ulises Rodríguez resaltó los 531 años de historia, fe y lucha de Santiago, destacando el emprendimiento, la cultura, la educación y la solidaridad como elementos esenciales de la identidad de sus habitantes. El alcalde llamó a continuar posicionando a la ciudad como referente de transformación, eficiencia y desarrollo sostenible en la República Dominicana.

754872479 931797743268543 2983533535019877768 n.png?stp=dst jpg tt6&cstp=mx2569x2107&ctp=s2569x2107& nc cat=107&ccb=1 7& nc sid=127cfc& nc eui2=AeHqerKJJNvGbPEleYWO8MFTQp9SwD8acy5Cn1LAPxpzLjlWi4HtmkEewXDlI8FBNoA& nc ohc=OHc LgL3ha0Q7kNvwEdq6 p& nc oc=Adr5EOzNMJpBU4nlxs6SLA8p6wBEbaPShOW350rHEFphkv9 ey58KDcacroAuduFs35uVBpcq beIissM7jkmWU0& nc zt=14& nc ht=scontent mia3 2

Rodríguez reafirmó además el compromiso de la administración municipal con una ciudad más humana, moderna, organizada y sostenible, mediante la ejecución de obras, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de los programas de limpieza y ordenamiento urbano. También agradeció al presidente Luis Abinader por las inversiones y proyectos desarrollados en Santiago, así como el respaldo de empresarios, universidades, iglesias y organizaciones comunitarias.

758153853 1009748651960016 1693222903443650827 n.png?stp=dst jpg tt6&cstp=mx2753x2257&ctp=s2753x2257& nc cat=104&ccb=1 7& nc sid=127cfc& nc eui2=AeEYzrwnye8mWBXz2dGRJ cGBsI1uoiUcGUGwjW6iJRwZUQeGMe4kIKATjq2gQWbIs8& nc ohc=eugXSTI2sTYQ7kNvwFPc0rz& nc oc=Ado8Vu3uMgjD8V3kCohdZFsu lSkdLM9O3nbScqNps5HzSeFXWk056mBx7tMjjvmS27pINPUOygxC9m6PJXLTd62& nc zt=14& nc ht=scontent mia5 1

Por su parte, la gobernadora Rosa Santos destacó el papel de Santiago como principal centro económico, cultural y social del Cibao, recordando además su trascendencia en importantes acontecimientos de la historia dominicana. Resaltó especialmente el protagonismo de la ciudad durante la Guerra de la Restauración como una demostración del espíritu patriótico de los santiagueros.

Asimismo, Carlos Manuel Estrella, presidente del Ateneo Amantes de la Luz, valoró la dimensión cultural y turística de las festividades patronales. Consideró que la celebración contribuye a fortalecer la marca de Santiago como destino para visitantes nacionales y extranjeros, al tiempo que mantiene vivas sus tradiciones y reafirma la identidad de la Ciudad Corazón.

754463106 1006896272153418 965495602896501848 n.png?stp=dst jpg tt6&cstp=mx846x693&ctp=s846x693& nc cat=101&ccb=1 7& nc sid=127cfc& nc eui2=AeGq4aODcjgYWgYLT NXbMvOMJ0QlwoEjQYwnRCXCgSNBqLqOZhV9BED87ky7D5ddEU& nc ohc=4F2Wa6O9CcgQ7kNvwHYsa3Q& nc oc=AdpMCGkILyWB XjXvce952g9deOYjVIplXtubHpqCO4341LI2XAdLsoAvlxIRSk h4ExSRBCD96zkcaWVYqwykMg& nc zt=14& nc ht=scontent mia5 1

La conmemoración concluyó con un llamado colectivo a trabajar por una Santiago más ordenada, limpia, segura, inclusiva y con mayores oportunidades para todos. Los ciudadanos celebraron la histórica fecha elevando una oración a Santiago Apóstol y renovando su compromiso con el desarrollo y el futuro de una ciudad que continúa consolidándose como orgullo del Cibao y referente nacional.

Share.

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Add A Comment
Leave A Reply