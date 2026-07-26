Sixto Gabín alerta sobre carencias que podrían afectar apertura del próximo año escolar

Bartolo Gracía

Santo Domingo.– A pocas semanas del inicio del calendario escolar, el dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y coordinador del Espacio Magisterial Narciso González, Sixto Gabín, advirtió sobre una serie de deficiencias que, según afirmó, podrían comprometer el normal desarrollo del próximo año escolar en la República Dominicana.

Gabín sostuvo que el Ministerio de Educación (MINERD) no habría aprovechado suficientemente el receso escolar para corregir problemas estructurales que afectan a numerosos centros educativos. Ante esta situación, reclamó a las autoridades presentar una evaluación transparente sobre las condiciones reales en que se encuentra el sistema.

Sixto Gabín

Entre las principales dificultades señaladas por el dirigente figuran un déficit estimado de 28 mil aulas y más de 200 mil estudiantes con dificultades para encontrar cupo escolar. También aseguró que existen más de 600 planteles con niveles importantes de deterioro que requieren intervenciones para garantizar condiciones adecuadas para estudiantes y docentes.

En materia de personal, Gabín afirmó que el sistema educativo enfrenta una falta superior a los tres mil docentes, a lo que se suma la situación de profesionales que permanecen pendientes de nombramiento pese a haber superado los concursos de oposición correspondientes.

El dirigente magisterial también llamó la atención sobre la falta de libros de texto, laboratorios científicos y personal de apoyo en numerosos centros. Indicó que la insuficiencia de monitores para la Jornada Escolar Extendida constituye otra de las dificultades que deben ser atendidas para garantizar la calidad del proceso de enseñanza.

Ante este panorama, Gabín consideró necesario que el MINERD adopte medidas urgentes antes del comienzo de las clases, priorizando la disponibilidad de espacios, la contratación del personal requerido, el mantenimiento de la infraestructura y la entrega de los recursos educativos necesarios.

Finalmente, el coordinador del Espacio Magisterial Narciso González sostuvo que las respuestas ofrecidas por las autoridades educativas durante las próximas semanas serán determinantes para el inicio del año escolar, advirtiendo que la falta de soluciones podría generar reclamaciones y conflictos entre el magisterio, las familias y las comunidades educativas.