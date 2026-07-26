Raquel Peña confirma para agosto el inicio de la Autovía del Ámbar

Bartolo García

Santiago.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció que en agosto está previsto iniciar la construcción de la Autovía del Ámbar, una de las principales obras viales proyectadas para la región Norte y que busca mejorar significativamente la conexión entre Santiago y Puerto Plata.

Peña ofreció la información al concluir una sesión ampliada de trabajo de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron representantes empresariales de distintas provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella. La funcionaria resaltó el respaldo expresado por los sectores productivos a la iniciativa.

La vicepresidenta aseguró que la Autovía del Ámbar generará beneficios para las 14 provincias de la región Norte, al facilitar el transporte de personas y mercancías y favorecer actividades vinculadas al turismo, comercio y logística. Señaló que el Gobierno busca acompañar con nuevas infraestructuras el crecimiento económico y urbano que experimentan Santiago y otras localidades del Cibao.

Por su parte, el ministro Eduardo Estrella informó que el proyecto se encuentra en la etapa de firma de contratos y coordinación con las empresas adjudicatarias. Explicó que, para acelerar los trabajos, serán habilitados tres frentes de construcción simultáneos: desde Santiago hacia Puerto Plata, desde Puerto Plata hacia Santiago y desde un tramo central de la futura autovía.

Eduardo Estrella

Estrella también presentó un balance de otros proyectos que se desarrollan o están previstos para la región. Entre ellos mencionó la ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete, la expansión de la carretera Santiago-Licey y nuevas conexiones hacia Moca, además de programas de asfaltado en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras localidades.

El presidente de la ACIS, Marcos Santana, valoró la participación de los sectores empresariales y productivos en las conversaciones con las autoridades. El encuentro reunió a representantes de más de 70 organizaciones, incluyendo comerciantes, industriales, constructores, cooperativistas, ganaderos, importadores, ferreteros, farmacéuticos y cámaras de comercio de distintas provincias.

Peña sostuvo que el Gobierno continuará escuchando las necesidades de la región y desarrollando proyectos destinados a mejorar la movilidad, la conectividad y la competitividad del Cibao. Tras concluir el encuentro empresarial, la vicepresidenta se trasladó a la catedral de Santiago para participar en las celebraciones de las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor.

La futura Autovía del Ámbar se perfila así como una infraestructura estratégica para acercar Santiago y Puerto Plata y fortalecer el desarrollo económico de toda la región Norte, con el inicio de los trabajos previsto para agosto y la participación simultánea de varios frentes de construcción.