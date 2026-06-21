Coloniales del Distrito aplastan a Caminantes en la LND U22

Santo Domingo.- Fernando Osorio anotó 23 puntos y Jefferson Montero agregó 17 para encabezar la victoria 103-69 de los Coloniales del Distrito sobre los Caminantes de Los Alcarrizos en la Liga Nacional de Desarrollo U22.

Luego de un empate a 19 al cierre del primer cuarto, los Coloniales asumieron el control del encuentro y dominaron los tres períodos restantes para conseguir una ventaja máxima de 39 puntos.

Osorio también capturó ocho rebotes, mientras que Montero repartió seis asistencias. Wilmer De Jesús aportó 15 puntos y ocho rebotes, Ángel Ruiz sumó 14 unidades y José Tirado añadió 13 tantos desde la banca.

Los Coloniales recibieron un importante aporte de sus reservas, que produjeron 60 puntos, y aprovecharon el juego de transición para conseguir 39 puntos en contraataque.

Por los Caminantes de Los Alcarrizos, Justin Rodríguez encabezó la ofensiva con 15 puntos, seguido por Miguel López con 11 y Jeysember Doñe con nueve.

Los parciales finalizaron 19-19, 31-16, 23-17 y 30-17 a favor de los Coloniales del Distrito, que colocaron marca de tres victorias consecutivas en la fase regular.

Los Coloniales del Distrito cuentan con el respaldo de Seaboard Energía Limpia, Dominicana Compañía de Seguros, Aceite El Gallo, Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), Ashley Audio and Accessories, OiO Wear Clothing, Villar Hermanos, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Barra Piantini y el Ministerio de la Juventud, entidades comprometidas con el desarrollo del deporte y la formación de nuevos talentos.