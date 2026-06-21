Quisqueya Es Moda reúne en Nueva York a grandes exponentes de la moda y la cultura dominicana en su séptima edición

Santo Domingo, República Dominicana – La séptima edición de Quisqueya es Moda (QEM) se celebrará el próximo 19 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York, dentro del marco de la prestigiosa New York Fashion Week. Los organizadores del evento dominicano comunicaron los detalles durante una rueda de prensa celebrada en las instalaciones del Instituto Técnico Superior Mercy Jáquez.

En el encuentro con representantes de los medios de comunicación, patrocinadores, diseñadores e invitados especiales, se presentó la programación oficial del evento, así como los nombres de las personalidades que serán homenajeadas por su trayectoria y aportes a la cultura, el arte, la educación y la moda dominicana.

Como parte de esta edición QEM rendirá homenaje al reconocido diseñador Robert Flores, a la gestora cultural Luz Divina Escoto y al visionario productor “Tuto” Taveras. Con el objetivo de reconocer sus valiosos aportes y trayectorias, los cuales han impactado positivamente a la comunidad dominicana dentro y fuera del país.

Asimismo, recibirán reconocimientos especiales el diseñador Pedro Voigh, la diseñadora de interiores Modesta Castro, la educadora Miltha Bergés y la autora Gladys Cáceres (Ecuador). Figuras que han dejado una huella significativa en sus respectivas áreas de trabajo, y que representan el talento, la excelencia y el compromiso de la diáspora dominicana.

La pasarela contará con la participación de reconocidos diseñadores y casas creativas, entre ellos Robert Flores, Giannina Azar, Mirtha Nina, Belkis Concepción, Maryvic Pimentel, Noel Newman, Deicy Campusano y Glady Marrero. Además de una colectiva de diseñadores de Upcyclers y una representación del Instituto Técnico Superior Mercy Jáquez.

La dirección de maquillaje y peinado estará a cargo del reconocido estilista internacional Paolo DiValdi, quien liderará el equipo de belleza responsable de la imagen de los modelos durante el evento.

Desde su creación, QEM se ha consolidado como una plataforma para promover y visibilizar en escenarios internacionales el talento de artistas plásticos, artesanos y diseñadores de moda dominicanos y caribeños, fortaleciendo los vínculos entre la moda, la cultura, el emprendimiento y la identidad nacional.

En su séptima edición promete convertirse en una gran celebración de la creatividad y el orgullo dominicano en una de las capitales mundiales de la moda.