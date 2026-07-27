Justicia Social juramenta a expeledeístas y conforma nuevas estructuras en La Vega

La Vega.– El partido Justicia Social (JS) juramentó este sábado a un grupo de exintegrantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), encabezado por el exdirigente peledeístaJosé Rafael León, durante un acto celebrado en la provincia La Vega, en el que también quedaron formalmente constituidas las direcciones provincial y municipal de la organización.

Junto a León fueron juramentados Olcania Santos y el equipo político que les acompaña en la comunidad El Palmarito, quienes decidieron integrarse a Justicia Social para contribuir al fortalecimiento del proyecto político que impulsa la organización.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de Justicia Social, Julio César Valentín Jiminián; el secretario general, Anyolino Germosén; el enlace provincial, Vicente De Jesús; y miembros de la Dirección Nacional.

Durante su intervención, Valentín afirmó que Justicia Social continúa consolidando un proyecto político comprometido con la construcción de una República Dominicana más justa, inclusiva, equitativa y humana, donde el desarrollo llegue a todos y exista un compromiso preferente con los sectores más vulnerables.

“Los partidos políticos, para trascender, se construyen con fe, con pasión y con organización. Eso es lo que estamos haciendo en Justicia Social: construir una organización integrada por hombres y mujeres que entiendan que la política es un instrumento para servir y transformar la vida de la gente”, expresó.

Constituidas las direcciones provincial y municipal

Durante la jornada también fueron juramentadas las estructuras consensuadas de Justicia Social en la provincia La Vega, con representación de La Vega, Jarabacoa, Constanza y Jima Abajo.

En ese contexto, Reynaldo Ayala fue juramentado como presidente provincial de Justicia Social en La Vega, acompañado por Marcos Marte como secretario provincial de Organización. Asimismo, Rafael Encarnación (Deivi) asumió la presidencia de la Dirección Municipal, junto a Luis Gutiérrez, quien fue juramentado como secretario municipal de Organización.

La conformación de estas direcciones forma parte del proceso de fortalecimiento de la estructura territorial que desarrolla la organización para consolidar su presencia en las distintas provincias del país.

Agenda nacional de articulación política

La juramentación celebrada en La Vega constituyó la segunda juramentación de estructuras realizada por Justicia Social en menos de un mes, como parte de la estrategia de organización y consolidación de sus direcciones en todo el país.

La agenda del fin de semana comenzó el pasado viernes con un recorrido de trabajo por comunidades de la provincia Santiago, donde la Dirección Nacional sostuvo encuentros con dirigentes en los municipios de Jánico, Sabana Iglesia y Baitoa.

Las actividades continuaron en la provincia Monseñor Nouel, con una reunión que reunió a representantes de los distritos municipales de Jayaco, Sabana del Puerto, Arroyo Toro, Los Quemados, Juan Adrián, Juma y Villa Sonador, así como de los municipios de Bonao, Maimón y Piedra Blanca, en el marco de la agenda de articulación y organización que desarrolla el partido para fortalecer sus estructuras en el territorio.