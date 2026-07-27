Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS) promueve Cultura de Paz y Liderazgo para fortalecer la Convivencia Social

Santo Domingo. – El presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS), reverendo Fidel Lorenzo, afirmó que la construcción de una verdadera cultura de paz requiere la formación de líderes comprometidos con el diálogo, la mediación y la solución pacífica de los conflictos, al dejar inaugurado el Taller de Cultura de Paz y Gestión de Conflictos, celebrado en el salón de la Fundación Justicia y Transparencia.

Durante la jornada se desarrolló un amplio programa académico que incluyó cuatro conferencias y un panel especializado sobre liderazgo de gran impacto, reclutamiento y selección de equipos de liderazgo, resolución de conflictos comunitarios y medioambientales, trabajo en equipo, comunicación para la paz y estrategias para el fortalecimiento de una cultura de paz. Los participantes recibieron herramientas prácticas orientadas a mejorar su capacidad de liderazgo y de gestión en favor de sus comunidades.

Entre los conferencistas participaron José Vladimir Moore Rodríguez, primer vicepresidente de FEJUS; Sandra Nogue, experta en mediación de conflictos ambientales; Ana Luisa Martín, ingeniera industrial y gerencial; y Lorenny Solano, comunicadora y productora de televisión.

El panel sobre “Cultura de Paz” contó con la participación de Bárbara Suárez, del Ministerio de Interior y Policía; Ángel Gomera, director general del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos de la Procuraduría General de la República; y Feliciano Lacen, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE).

Al pronunciar las palabras de bienvenida, Lorenzo destacó que la paz no se limita a la ausencia de violencia, sino que implica promover valores como el respeto, la tolerancia, la justicia y la solidaridad. En ese sentido, sostuvo que la capacitación de líderes comunitarios constituye una estrategia clave para fortalecer la convivencia pacífica y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades.

Asimismo, reiteró el compromiso de FEJUS de continuar impulsando espacios de formación que fortalezcan el liderazgo ético y el voluntariado en la República Dominicana, exhortando a los participantes a convertirse en agentes multiplicadores de una cultura de diálogo, reconciliación y servicio.

Lorenzo enfatizó que el propósito de esta iniciativa es formar líderes capaces de generar un impacto positivo en sus comunidades y organizaciones. “El verdadero liderazgo de gran impacto exige visión, preparación y compromiso permanente con el servicio”, expresó, al reiterar que FEJUS continuará promoviendo programas de capacitación para fortalecer el capital humano y contribuir al desarrollo integral del país.

Durante la presentación del Taller Interinstitucional de Líderes Voluntarios de Gran Impacto, el presidente de FEJUS explicó que el país necesita superar el modelo tradicional de voluntariado basado únicamente en acciones aisladas para avanzar hacia un liderazgo con visión estratégica, formación continua y capacidad de multiplicar conocimientos en beneficio de la sociedad. La actividad reunió a profesionales, líderes comunitarios y representantes de diversas instituciones públicas y privadas.