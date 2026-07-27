PARVAL apoya lo local y reúne a cuatro de los chefs más reconocidos del paísMaría Marte, Erik Malmsten, Ricardo Abreu y Adin Langille presentaron un menú de cuatro tiempos

Jarabacoa, R.D. – PARVAL Puesto de Bolsa ofreció una cena de cuatro tiempos a clientes y allegados en Pelé Restaurante, Jarabacoa, con cuatro de los chefs más reconocidos que ejercen actualmente en República Dominicana. El evento “Grandes Decisiones Tienen Sabor Local” llevó a cada cocinero a presentar personalmente su plato ante los comensales y a contar su historia antes de que se sirviera cada tiempo.

La mesa reunió a María Marte, hoy al frente de Hibiscus en su Jarabacoa natal y que anteriormente dirigió el restaurante El Club Allard de Madrid, con dos estrellas Michelin; a Erik Malmsten, chef ejecutivo del Grupo Foodhall con experiencia en cocinas de una, dos y tres estrellas Michelin en Europa y Estados Unidos.

Completaron la experiencia Ricardo J. Abreu, fundador de Pelé Restaurante y anfitrión de la casa, cuyo local ocupó el tercer lugar en la Guía Macarfi 2026; y Adin Langille, actualmente responsable de la propuesta culinaria de Balcón Restaurant & Lounge en Jarabacoa, formado en la cocina francesa clásica de Nueva York en restaurantes con estrellas Michelin como Marea y Junoon.

La velada combinó alta gastronomía internacional y local en un entorno natural de montaña, con el mensaje de que PARVAL invierte con el mismo criterio con el que un chef selecciona sus ingredientes.

“De la misma manera como un chef selecciona cada ingrediente con cuidado, criterio y rigor, en PARVAL tomamos cada decisión de inversión de todos los que confían en nosotros”, expresó Francina Marte de Tiburcio, vicepresidente ejecutiva de PARVAL Puesto de Bolsa, al dar la bienvenida a los invitados.

La iniciativa forma parte de una plataforma de experiencias con la que PARVAL busca generar espacios de conversación con sus clientes y relacionados alrededor de la inversión, la cultura y el talento dominicano.