Pueblo Nuevo avanza a la gran final Voleibol de Sajoma 2026

San José de las Matas.– El equipo de Pueblo Nuevo aseguró su clasificación a la gran final del XXI Torneo de Voleibol Superior Interbarrial Sajoma 2026, luego de derrotar la noche del domingo a Villa Duarte en un electrizante tercer partido de la serie semifinal, considerado desde ya como uno de los encuentros más memorables en la historia del voleibol matense.

El campeonato, dedicado a la distinguida Familia Herrera Ureña, disputa la Copa Cooperativa San José, es organizado por la Asociación de Apoyo al Voleibol Matero (ASOAVOMA), tiene como patrocinador oficial a Cooperativa San José y cuenta con el respaldo de TruStage RD.

La serie semifinal estuvo a la altura de las expectativas y culminó con un duelo de cinco sets que mantuvo a la fanaticada de pie de principio a fin. Pueblo Nuevo se impuso con parciales de 38-36, 16-25, 22-25, 25-22 y 15-12, sellando así su boleto a la disputa del campeonato.

El primer set quedará registrado en la historia del torneo al finalizar 38-36, convirtiéndose los parciales más largos y emocionantes que se recuerdan en el voleibol superior interbarrial de San José de las Matas, reflejo de la intensidad y el alto nivel competitivo que ofrecieron ambos equipos.

La ofensiva de Pueblo Nuevo fue liderada por Blendy Sandoval y Jesús García, quienes aportaron 24 unidades cada uno. Por Villa Duarte sobresalieron Steven López, con 22 puntos, y Richi Paulino, con 20, protagonizando un gran duelo ofensivo que mantuvo el partido abierto hasta el último punto.

Más allá de la competencia, el fin de semana también estuvo marcado por momentos de reconocimiento y gratitud. Durante la jornada del sábado, el equipo de Pueblo Nuevo rindió homenaje al destacado voleibolista Manuel Contreras, en reconocimiento a su trayectoria y a sus valiosos aportes al desarrollo del voleibol matense.

De igual manera, ASOAVOMA reconoció a los exvoleibolistas matenses radicados en el extranjero, quienes durante años han mantenido un respaldo constante al torneo y continúan contribuyendo, desde la distancia, al crecimiento del deporte en San José de las Matas. El emotivo acto resaltó el legado de quienes colocaron el nombre de Sajoma en el mapa del voleibol nacional y hoy siguen siendo parte fundamental de esta tradición.

Con la clasificación de Pueblo Nuevo quedó definida la gran final del campeonato, donde enfrentará al invicto 30 de Marzo, conjunto que obtuvo su pase directo tras concluir la serie regular con marca perfecta de 6-0.

La serie final comenzará el próximo viernes en la Cancha Municipal de San José de las Matas, escenario que durante todo el torneo ha reunido a miles de fanáticos y que ahora se prepara para recibir el duelo que definirá al nuevo campeón del voleibol superior matense.

Todos los partidos son transmitidos en vivo a través de Karibe TV en YouTube, bajo la coordinación de Edwar Ramírez y con la narración de Luis Bautista, llevando cada emoción del torneo a los matenses residentes dentro y fuera del país.

Con dos equipos de gran tradición frente a frente, una fanaticada entregada y una organización que continúa fortaleciendo este evento año tras año, todo está listo para una gran final que promete escribir un nuevo capítulo en la historia del voleibol de San José de las Matas.