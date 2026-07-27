UASD Recinto Barahona fortalece la cooperación internacional con la University of South Florida

BARAHONA: La directora general de la UASD Recinto Barahona, Ana Lucía Beltré, y el subdirector académico, Ramón Alberto López Inoa, sostuvieron un fructífero encuentro-conversatorio con Molly Hamm-Rodríguez, docente e investigadora de la Facultad de Educación de la University of South Florida (USF).

Durante la reunión se abordaron los avances y perspectivas del proyecto de internacionalización de la educación superior, iniciativa liderada por Molly Hamm-Rodríguez y Dina Martínez Tyson, ambas profesoras de la University of South Florida.

Este importante proyecto cuenta con el respaldo financiero de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y se desarrolla en colaboración con la Red de Internacionalización de Universidades Dominicanas (RIUD-ADRU), adscrita a la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), con el propósito de fortalecer la cooperación académica, promover el intercambio de conocimientos y ampliar las oportunidades de internacionalización para las instituciones de educación superior del país.

En el marco del conversatorio, López Inoa planteó la posibilidad de desarrollar, en un futuro cercano, programas de intercambio académico entre la UASD Recinto Barahona y la University of South Florida, que permitan a estudiantes de ambas instituciones realizar estancias de formación e intercambio cultural, fortaleciendo así su experiencia académica y el desarrollo de competencias en un contexto internacional.

Por su parte, Beltré reafirmó el compromiso de la gestión que encabeza con la apertura de nuevos espacios de cooperación internacional, convencida de que las alianzas estratégicas con universidades de prestigio contribuyen a elevar la calidad de la educación, la investigación y la proyección global de la UASD Recinto Barahona.

Con iniciativas como esta, la UASD Recinto Barahona continúa consolidando su compromiso con la excelencia académica, la innovación y la internacionalización, creando nuevas oportunidades para el crecimiento profesional y personal de su comunidad universitaria.