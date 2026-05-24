Francisco Javier asegura el PRM saldrá del poder en 2028

Bartolo García

Santo Domingo.– El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, aseguró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) saldrá del poder en las elecciones de 2028, al considerar que la población dominicana se encuentra cansada de la situación que atraviesa el país.

El miembro del Comité Político del PLD sostuvo que el pueblo dominicano “no tiene vocación masoquista” y que dentro de dos años expresará en las urnas su rechazo a la actual gestión gubernamental. Según afirmó, la ciudadanía vive un estado de desesperación y sin perspectivas de mejoría.

García emitió sus declaraciones durante encuentros con dirigentes, militantes del PLD y representantes de distintos sectores sociales de la Circunscripción 2 de San Cristóbal y el municipio Santo Domingo Norte, donde abordó temas relacionados con la realidad nacional y el escenario político de cara al 2028.

El dirigente peledeísta señaló que el país enfrenta un deterioro progresivo en áreas fundamentales como el servicio energético, la salud, la educación, el sistema 911, el suministro de agua potable y la protección del medio ambiente, asegurando que estos servicios funcionaban de manera más eficiente durante los gobiernos del PLD.

Asimismo, manifestó que la población se siente cansada y frustrada por las dificultades que enfrenta diariamente, indicando que el actual gobierno no ha logrado responder de manera efectiva a las principales necesidades de la ciudadanía.

Francisco Javier también reiteró su compromiso con la unidad interna del Partido de la Liberación Dominicana, asegurando que trabaja para fortalecer la organización política de cara a las elecciones presidenciales del año 2028. Además, expresó su confianza en que será escogido como candidato presidencial del PLD y que logrará retornar el bienestar a la República Dominicana. #eljacaguero