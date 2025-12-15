Zonas francas alcanzan cifra récord de empleos y refuerzan su papel clave en la economía nacional

Bartolo García

El sector de zonas francas de la República Dominicana alcanzó en octubre de 2025 un hito histórico al superar los 200,000 empleos directos, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento económico, generación de oportunidades y desarrollo social del país.

El anuncio fue realizado de manera conjunta por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) y el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), quienes informaron que el total de empleos directos se situó en 200,134 puestos.

La información fue ofrecida durante un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, junto al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó; la presidenta de ADOZONA, Claudia Pellerano; y el director del CNZFE, Daniel Liranzo, con la presencia de representantes del sector público, privado, la academia y organismos internacionales.

Ito Bisonó

Las autoridades destacaron que este crecimiento representa una recuperación sostenida tras el impacto de la pandemia, ya que entre abril de 2020, cuando el empleo tocó su punto más bajo, y octubre de 2025, el sector pasó de 119,974 a 200,134 empleos, lo que equivale a un aumento acumulado de 67 % en cinco años.

El presidente Luis Abinader calificó la cifra como un reflejo de trabajo digno y oportunidades reales para miles de familias dominicanas, subrayando que este logro es resultado de una estrategia coherente orientada a fortalecer la competitividad, atraer inversiones y generar empleos de calidad.

Abinader resaltó que la recuperación y expansión del sector ha sido posible gracias al compromiso de los trabajadores, al empuje del sector privado y a políticas públicas enfocadas en colocar a las personas en el centro del desarrollo económico.

Por su parte, el ministro Ito Bisonó señaló que desde el año 2020 el Gobierno ha impulsado la creación de empleos en zonas donde antes no existían, reabriendo parques industriales que llevaban más de 15 años cerrados y construyendo nuevos espacios productivos, como el de San Juan de la Maguana.

Bisonó indicó que este esfuerzo se desarrolla en un contexto de expansión de parques industriales, diversificación productiva y fortalecimiento de las capacidades técnicas del talento humano dominicano, factores que han permitido una recuperación sólida y sostenida del sector.

El ministro también destacó que, a noviembre de 2025, el valor de las exportaciones del sector zonas francas alcanzó los US$7,936.1 millones, lideradas por subsectores como dispositivos médicos, tabaco y sus derivados, así como productos eléctricos y electrónicos.

De su lado, la presidenta de ADOZONA, Claudia Pellerano, afirmó que el sector ha evolucionado desde la manufactura tradicional hacia ecosistemas productivos intensivos en conocimiento, donde los servicios, la tecnología médica, la electrónica y la logística generan decenas de miles de empleos especializados.

Pellerano detalló que solo en octubre de 2025 el subsector de servicios registró 45,460 puestos de trabajo, con un crecimiento interanual de 6.03 %, sostenido por una fuerte inversión en capacitación y formación técnica.

Entre 2020 y octubre de 2025, el sector desarrolló 24,494 acciones formativas que acumularon más de 606,000 horas de entrenamiento técnico, en coordinación con el INFOTEP y las empresas del régimen, lo que ha permitido elevar la productividad y mejorar la trayectoria salarial de los colaboradores.

El MICM destacó además una transformación significativa en la composición del empleo, con una reducción progresiva de los puestos operativos tradicionales y un aumento sostenido de empleos técnicos y administrativos, reflejando la transición hacia actividades de mayor valor agregado.

En términos de inclusión y encadenamiento productivo, se informó que el 54 % del empleo en zonas francas es ocupado por mujeres, superando las 106,000 trabajadoras, mientras que las compras locales crecieron 87 % entre 2020 y 2024 y la inversión acumulada del sector alcanzó los US$7,735.7 millones, reafirmando el impacto positivo del régimen en la economía nacional.