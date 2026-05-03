Cibao FC golpea primero en semifinal ante Pantoja con tanto de Correa

Santo Domingo.– Cibao FC logró una valiosa victoria 0-1 sobre el Club Atlético Pantoja en el partido de ida de la semifinal de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), gracias a un gol del colombiano Rivaldo Correa.

El encuentro, disputado en el estadio Panamericano y dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader, estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio durante gran parte del juego.

En la primera mitad, ambos equipos mostraron cautela y generaron pocas oportunidades claras, manteniendo a los porteros prácticamente sin mayores exigencias, lo que dejó el marcador 0-0 al descanso.

La fricción en el terreno de juego fue protagonista en los primeros 45 minutos, obligando al árbitro Emmanuel Lucas a mostrar seis tarjetas amarillas en medio de un ambiente caluroso que superaba los 30 grados.

El gol decisivo llegó al minuto 62, cuando tras un saque de esquina, Rivaldo Correa aprovechó un balón en el área para enviarlo al fondo de la red y darle la ventaja al conjunto visitante.

Pantoja reaccionó en los minutos finales, especialmente tras quedarse con un jugador más luego de la expulsión de Edwarlyn Reyes al minuto 82, pero no logró concretar el empate pese a dominar la posesión en el tramo final.

El partido de vuelta se disputará el domingo 10 en el estadio del Cibao FC, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde los locales buscarán sellar su pase a la final, aunque no contarán con Reyes por acumulación de tarjetas.

Con este resultado, el onceno naranja da un paso importante en la serie semifinal, manteniendo vivas sus aspiraciones de conquistar un nuevo título en el fútbol profesional dominicano.

Con información de Tuto Tavárez