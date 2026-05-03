Centro Cultural Banreservas llena de ritmo Santiago con una noche dedicada al jazz

Bartolo García

Santiago.– El Centro Cultural Banreservas en Santiago celebró el Día Internacional del Jazz con una vibrante “Descarga de Jazz”, reafirmando su compromiso con la promoción del arte y la cultura en la región norte del país.

La actividad forma parte de las iniciativas impulsadas por el Banco de Reservas de la República Dominicana, bajo la gestión de su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera, orientadas a crear espacios que impulsen el talento artístico nacional.

El espectáculo estuvo encabezado por el reconocido maestro Rafelito Mirabal, quien junto a un selecto grupo de músicos ofreció una noche llena de virtuosismo, improvisación y sensibilidad musical.

La agrupación contó con la participación de destacados instrumentistas como Cuqui Mora en el bajo, Patricio Bonilla en el trombón, Cukín Curiel y René Suárez en la percusión, Guy Frómeta en la batería e Iván Mirabal en la guitarra.

A esta propuesta musical se sumaron artistas como Alex Jacquemén y Juan Francisco Ordóñez en las guitarras, Ingrid Best en la voz y Denis Belyakov en el saxofón, logrando una fusión sonora que cautivó a los asistentes.

Durante las palabras de bienvenida, Gladialisa Pereyra, gerente del Centro Cultural Banreservas en Santiago, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la identidad cultural y brindar visibilidad al talento dominicano.

Por su parte, Rafelito Mirabal expresó su satisfacción por compartir su música con el público santiaguero, resaltando el valor de contar con espacios que fomenten el encuentro entre artistas y audiencias.

La velada se desarrolló en un ambiente íntimo y acogedor, donde los asistentes disfrutaron de un repertorio variado que combinó composiciones originales y clásicos del jazz, consolidando al Centro Cultural Banreservas como un referente cultural en la región.