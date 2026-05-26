Knicks de Nueva York vuelven a unas Finales de la NBA tras 27 años de espera

Bartolo García

Nueva York volvió a hacer historia. Los Knicks clasificaron a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, luego de aplastar este lunes a los Cleveland Cavaliers con marcador de 130-93 y completar una contundente barrida 4-0 en las Finales de la Conferencia Este.

El conjunto neoyorquino dominó el partido desde temprano y convirtió el Rocket Arena de Cleveland en territorio visitante, con miles de fanáticos celebrando el regreso de la franquicia a la serie por el campeonato después de 27 años de ausencia.

Después de 27 años, los Knicks vuelven a las #NBAFinals… 💙🧡 pic.twitter.com/Gb7hfdhMhz — NBA MÉXICO (@NBAMEX) May 26, 2026

La ofensiva de los Knicks fue nuevamente demoledora. Karl-Anthony Towns firmó un doble-doble de 19 puntos y 14 rebotes, mientras OG Anunoby castigó desde larga distancia y Landry Shamet aportó energía desde el banquillo para ampliar la ventaja.

Sin embargo, el gran protagonista de la serie volvió a ser Jalen Brunson, elegido MVP de las Finales del Este, tras liderar una impresionante racha de 11 victorias consecutivas en playoffs y consolidarse como la gran figura del equipo de Nueva York.

Por Cleveland, Donovan Mitchell intentó evitar la eliminación con 31 puntos, pero los Cavaliers nunca lograron responder al ritmo físico y ofensivo impuesto por los Knicks. Incluso analistas como Charles Barkley criticaron la actitud del equipo local, asegurando que “bajaron los brazos” demasiado temprano.

Con esta clasificación, los Knicks vuelven a ilusionar a toda la ciudad de Nueva York. Después de años marcados por frustraciones y reconstrucciones, la franquicia siente nuevamente que puede luchar seriamente por el campeonato de la NBA y devolver la gloria al Madison Square Garden. #eljacaguero