Tribunal declara culpable a Wander Franco y le otorga perdón judicial

Bartolo García

Puerto Plata.– El pelotero de Grandes Ligas Wander Franco fue declarado culpable de abuso sexual y psicológico contra una menor de edad, tras una decisión emitida por el Tribunal Colegiado ad hoc de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata.

Aunque el tribunal determinó la responsabilidad penal del torpedero de los Tampa Bay Rays, los jueces decidieron otorgarle un perdón judicial, por lo que no deberá cumplir pena de prisión ni pagar multa alguna por los hechos imputados.

Durante el proceso, el Ministerio Público logró probar que Franco sostuvo una relación durante aproximadamente cuatro meses con una menor de edad. Sin embargo, el tribunal entendió que el caso calificaba para la aplicación del artículo 340, numeral 3, del Código Procesal Penal dominicano, el cual permite atenuar o eximir de pena en circunstancias especiales.

Con esta decisión, la sentencia quedará registrada en el historial judicial del jugador, aunque sin consecuencias penales privativas de libertad. La Fiscalía de Puerto Plata adelantó que evaluará las motivaciones de la sentencia una vez sean notificadas formalmente el próximo 16 de junio, y no descartó apelar el fallo.

A la salida del tribunal, Wander Franco expresó sentirse satisfecho con la decisión y agradeció el respaldo recibido por parte de sus seguidores durante todo el proceso judicial que mantuvo la atención pública tanto en República Dominicana como en el ámbito deportivo internacional.

En el mismo caso, la madre de la menor fue condenada a 10 años de prisión tras ser encontrada culpable de participar en un esquema de lavado de activos y presunta extorsión contra el pelotero, con el objetivo de obtener beneficios económicos derivados de la relación entre ambos. #eljacaguero