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Rafa Rosario llena de música y emoción a adultos mayores en Ciudad Juan Bosch

El artista comparte una jornada especial que fortaleció la recreación y el bienestar emocional de los envejecientes
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Rafa Rosario llena de musica y emocion a adultos mayores en Ciudad Juan Bosch

Bartolo García

Santo Domingo.– El reconocido merenguero Rafa Rosario protagonizó una emotiva jornada en el Centro Integral para Adultos Mayores Ciudad Juan Bosch, donde llevó alegría, música y momentos inolvidables a decenas de envejecientes.

La visita sorpresa del artista transformó la mañana en una verdadera celebración, en la que los presentes disfrutaron, cantaron y bailaron al ritmo de sus éxitos más populares, evocando recuerdos y emociones.

Temas emblemáticos como “La Dueña del Swing”, “Morena Ven”, “Hola” y “Borrón y Cuenta Nueva” formaron parte del repertorio que encendió el entusiasmo de los asistentes, quienes respondieron con aplausos y sonrisas.

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Más allá del espectáculo, la actividad representó un gesto de cercanía y solidaridad, al brindar a los adultos mayores un espacio de integración, recreación y bienestar emocional que impacta positivamente su calidad de vida.

Durante el encuentro, Rafa Rosario compartió de manera cercana con los presentes, intercambiando abrazos, fotografías y anécdotas que generaron un ambiente de confianza y alegría.

La actividad fue coordinada por el Departamento de Arte y Cultura del centro, dirigido por el cantautor y arreglista Herodys Ureña, junto al compositor Mario Díaz, como parte de un programa enfocado en promover la cultura y el entretenimiento entre los usuarios.

Estas iniciativas contribuyen a fortalecer la autoestima, estimular la memoria y fomentar la socialización en los adultos mayores, aspectos clave para su bienestar integral.

Como muestra de agradecimiento, el artista y sus coristas recibieron obsequios elaborados por los propios envejecientes en el área de manualidades, en un gesto cargado de afecto que resaltó el valor humano de este tipo de encuentros.

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