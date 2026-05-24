Ruta Mipymes llegará a Espaillat con talleres, asesorías y apoyo a emprendedores

Bartolo García

Santo Domingo.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció la realización de la Ruta Mipymes en la provincia Espaillat, un evento orientado a impulsar el crecimiento y desarrollo de emprendedores y pequeños empresarios de la región.

La actividad se celebrará los días 28, 29 y 30 de mayo en el parque Ramón Cáceres de Moca, en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y contará con la participación del ministro Víctor -Yayo- Sanz Lovatón y el equipo del Viceministerio de Fomento a las Mipymes.

Durante la jornada, los participantes podrán acceder gratuitamente a ruedas de negocios, networking, capacitaciones, asesorías técnicas, exhibiciones culturales y bazar de artesanías, además de conocer oportunidades y facilidades ofrecidas por el Gobierno dominicano para fortalecer sus negocios.

El MICM informó que también participarán instituciones y entidades de la alianza público-privada que desarrollan iniciativas enfocadas en el crecimiento sostenible de las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Entre los temas que serán abordados en conferencias y talleres figuran manejo de alimentos, educación financiera, facturación electrónica, inteligencia artificial, violencia de género y estrategias para mipymes turísticas, con el objetivo de fomentar la innovación y la competitividad empresarial.

La inauguración oficial de la Ruta Mipymes está pautada para el jueves 28 de mayo a las 10:00 de la mañana en el parque Ramón Cáceres. Según el MICM, este programa ya ha impactado a más de 150,000 emprendedores y empresarios en todo el territorio nacional, consolidándose como una de las principales iniciativas de apoyo al sector productivo dominicano. #eljacaguero