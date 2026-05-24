Banco Popular fortalece reforestación en San José de las Matas con siembra de 4,000 árboles

Bartolo García

San José de las Matas, Santiago.– El Banco Popular Dominicano y la Fundación Popular realizaron su segunda jornada de reforestación de 2026, logrando la siembra de 4,000 árboles en terrenos de la comunidad de Jaiquí Picado, en La Cuesta, como parte de sus iniciativas de sostenibilidad ambiental.

La actividad contó con la participación de cerca de 150 voluntarios en coordinación con Plan Sierra, reforzando el compromiso de la entidad financiera con la conservación de los recursos naturales y la recuperación de ecosistemas estratégicos para el país.

Las especies sembradas contribuirán a ampliar la cobertura boscosa de la Sierra en unas 97.2 tareas, favoreciendo la preservación de la subcuenca del río Ámina y la microcuenca de Sui, importantes fuentes hídricas de la región Norte. Además, se estima que estos árboles podrán capturar más de 1,280 toneladas de CO₂ al año y almacenar hasta 12 millones de litros de agua.

Entre las variedades plantadas destacan caoba criolla, cedro, roble, cabirma, samán y cigua prieta, especies maderables y de protección seleccionadas por su aporte a la recuperación ambiental y la conservación del suelo.

De izquierda a derecha, los señores Jorge Jana, Inmaculada Adames y Mariel Bera.

Durante la jornada, el vicepresidente del Área de Negocios Zona Norte del Banco Popular, Jorge Jana, destacó que la sostenibilidad forma parte esencial de la visión institucional de la entidad. “En el Banco Popular creemos firmemente que el desarrollo y la sostenibilidad deben avanzar de la mano”, expresó.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Plan Sierra, Inmaculada Adames, agradeció el respaldo sostenido del Banco Popular, resaltando que la organización financiera ha sido un aliado clave en el aumento de la cobertura boscosa de la Sierra desde 1979.

Con esta nueva jornada, el Voluntariado Popular supera ya las 1,300,000 plantas sembradas desde el inicio de su programa de reforestación en el año 2000, consolidando más de dos décadas de acciones orientadas a la protección del medioambiente, la biodiversidad y los recursos hídricos de la República Dominicana. #eljacaguero