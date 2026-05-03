Ulises Rodríguez garantiza estación de bomberos segura tras revisión técnica del terreno

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El alcalde Ulises Rodríguez aseguró que la construcción de la nueva estación de bomberos en el sector El Dorado continuará, pero bajo criterios más estrictos de seguridad y planificación técnica, priorizando la estabilidad del terreno.

Explicó que, aunque el proyecto ya había sido licitado y presentaba avances iniciales, su gestión decidió detener temporalmente los trabajos para actualizar los estudios de suelo, debido a la presencia de agua y problemas de drenaje en la zona.

“El compromiso es hacer una estación de bomberos digna, pero sobre todo segura. No podemos avanzar sin garantizar que el terreno cumpla con las condiciones necesarias”, expresó el ejecutivo municipal.

Rodríguez detalló que el área presenta acumulación de aguas por una cañada cuyo flujo fue alterado, lo que ha provocado inundaciones en sectores cercanos como la avenida 27 de Febrero, El Dorado y Hoya del Caimito, afectando la resistencia del terreno.

Ante esta situación, la Alcaldía inició la intervención del sistema de drenaje pluvial, que incluye demolición de estructuras irregulares y canalización adecuada del agua, con el objetivo de restablecer su flujo natural.

El alcalde indicó que esta decisión fue tomada junto a ingenieros y especialistas, priorizando el cumplimiento de las normativas de construcción vigentes en el país.

En cuanto al cronograma, estimó que la adecuación del terreno tomará varias semanas, tras lo cual se retomará la obra, la cual no debería extenderse más de un año una vez reiniciados los trabajos.

Rodríguez destacó que esta estación será clave para Santiago, ya que servirá como centro de respuesta no solo para la ciudad, sino también para municipios cercanos, mientras que la empresa constructora avanza en la instalación del drenaje, asegurando que esta intervención también ayudará a reducir las inundaciones en la zona.