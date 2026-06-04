Knicks sorprenden a San Antonio y toman ventaja en las Finales de la NBA

Bartolo García

SAN ANTONIO.– Los New York Knicks dieron el primer golpe en las Finales de la NBA al derrotar 105-95 a los San Antonio Spurs en el Juego 1 de la serie, gracias a una destacada actuación de Jalen Brunson, quien regresó tras sufrir molestias físicas para convertirse en la figura decisiva del encuentro.

Los New York Knicks se quedan con el primer asalto…🔥



🏀Los de Jalen Brunson tomaron el AT&T Center y vencieron 95-105 a los San Antonio Spurs.#NBAFinals pic.twitter.com/jrX8Hukvtq — Conexión Deportiva (@CDeportivaES) June 4, 2026

Brunson terminó la noche con 30 puntos, incluyendo 13 en el último cuarto, liderando una remontada que permitió a los Knicks borrar una desventaja de 14 unidades registrada durante el tercer período. Su desempeño fue determinante para silenciar a la afición texana y darle a Nueva York una valiosa victoria como visitante.

El base neoyorquino sufrió un susto temprano en el partido al retirarse momentáneamente al vestidor por molestias en el tobillo y la rodilla. Sin embargo, regresó a la cancha y asumió el control ofensivo de su equipo en los momentos más importantes del encuentro. “Voy a estar bien”, aseguró al finalizar el partido.

New York Knicks center Karl-Anthony Towns (32) yells during the second half of Game 1 of the NBA Finals basketball series against the San Antonio Spurs, Wednesday, June 3, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Eric Gay)

Imagen Eric Gay/AP Photo/Eric Gay

Otro protagonista de la victoria fue el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns, quien aportó 18 puntos y 12 rebotes, además de desempeñar una labor defensiva clave sobre la estrella francesa Victor Wembanyama. Towns logró sacar al pívot de su zona de confort y limitar su impacto durante gran parte del encuentro.

Aunque Wembanyama concluyó con 26 puntos y 12 rebotes, tuvo dificultades ofensivas al encestar apenas 6 de 21 tiros de campo y 2 de 9 intentos desde la línea de tres puntos. El joven fenómeno de los Spurs solo logró imponer su presencia de manera consistente en el último cuarto, cuando los Knicks ya habían tomado el control del juego.

La victoria mantiene a Nueva York con una impresionante racha de 12 triunfos consecutivos en estos playoffs, acercándolos al objetivo de conquistar su primer campeonato de la NBA desde 1973. Además, marca un inicio ideal para un equipo que regresa a unas Finales después de 27 años de ausencia.

Las Finales comenzaron en un ambiente histórico para San Antonio, con leyendas como Tim Duncan, Manu Ginóbili y Gregg Popovich presentes en las gradas. Sin embargo, fueron los Knicks quienes se robaron el protagonismo de la noche, tomando ventaja en la serie y enviando un claro mensaje de que están decididos a luchar por el anillo de campeón.

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