Cap Cana se prepara para recibir la segunda edición del MICFootball Punta Cana 2026

Bartolo García

CAP CANA, LA ALTAGRACIA.– Cap Cana volverá a convertirse en el centro del fútbol base internacional con la celebración de la segunda edición del MICFootball Punta Cana 2026, que se desarrollará del 24 al 29 de junio en las instalaciones de The Fields, Cap Cana Sports City, consolidando a República Dominicana como referente del turismo deportivo en América.

El evento cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo (MITUR), entidad que participa como Socio País y que impulsa esta iniciativa como parte de la estrategia para posicionar al país como un destino moderno, competitivo y preparado para recibir grandes eventos internacionales.

Una de las principales novedades de esta edición será el fortalecimiento del fútbol femenino, que tendrá un papel más relevante dentro del torneo con la participación de destacadas delegaciones internacionales, promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo de nuevas generaciones de atletas.

La competencia reunirá a equipos de más de 20 países y de los cinco continentes. Entre los clubes confirmados figuran reconocidas academias y canteras de élite como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen, Inter Miami, LA Galaxy, Club América y Cruz Azul, entre otros.

El MICFootball es considerado uno de los torneos de fútbol base más prestigiosos del mundo y ha servido de plataforma para figuras como Lionel Messi, Neymar Jr. y Lamine Yamal, quienes participaron en sus categorías juveniles antes de convertirse en estrellas internacionales.

Los organizadores destacaron que la primera edición celebrada en República Dominicana superó las expectativas, al atraer a más de 16,000 asistentes presenciales y generar una importante exposición mediática internacional. Para este año, las proyecciones apuntan a un impacto aún mayor tanto en el ámbito deportivo como turístico.

Con una infraestructura que incluye 13 campos de juego simultáneos y una amplia oferta de hospedaje y entretenimiento, Cap Cana busca reafirmar su posición como sede de eventos deportivos de clase mundial, fortaleciendo la imagen de República Dominicana como destino de excelencia para el deporte internacional.

#eljacaguero #MICFootball #CapCana #PuntaCana #FutbolBase #TurismoDeportivo #MITUR #RepublicaDominicana #FutbolInternacional #ElJacaguero