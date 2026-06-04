Agricultura proyecta exportación récord de 10 millones de cajas de mango en 2026

Bartolo García

BANÍ, PERAVIA.– El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, informó que la República Dominicana proyecta exportar cerca de 10 millones de cajas de mango durante el año 2026, una cifra que consolida el crecimiento de uno de los principales productos agrícolas de exportación del país y fortalece su presencia en los mercados internacionales.

Durante la inauguración de Expo Mango 2026, celebrada en Baní, el funcionario destacó que este avance es el resultado del trabajo conjunto entre productores, instituciones gubernamentales y el uso de nuevas tecnologías aplicadas al campo. Aseguró que el crecimiento del sector no solo genera importantes ingresos para el país, sino que también impulsa la creación de empleos y el desarrollo de las comunidades rurales.

Espaillat resaltó que Expo Mango se ha convertido en una plataforma estratégica para promover la producción, comercialización y exportación del mango dominicano, contribuyendo al posicionamiento internacional de una fruta que identifica a Baní y a la República Dominicana en distintos mercados del mundo.

El ministro afirmó además que el mango dominicano representa una auténtica “marca país”, gracias a la calidad alcanzada por los productores nacionales y al prestigio ganado durante décadas en importantes destinos de exportación. Reiteró el compromiso del Gobierno de continuar apoyando la tecnificación, la innovación y el fortalecimiento del sector agropecuario.

Por su parte, el senador de Peravia, Julito Fulcar Encarnación, destacó la importancia de la feria como una vitrina para proyectar la provincia a nivel nacional e internacional. Asimismo, valoró la reciente promulgación de la Ley 36-25, que declara a Baní como la “capital del mango”, y resaltó el impacto positivo del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de la provincia.

El presidente del Comité Organizador de Expo Mango, Onésimo Mejía, señaló que el sector cuenta actualmente con más de 150,000 tareas sembradas, más de 2,100 productores y exportaciones superiores a los 34 millones de kilogramos en 2025. La feria, organizada por PROMANGO, reúne a productores, exportadores, empresarios e instituciones vinculadas a una de las actividades agrícolas más importantes de la región Sur del país.

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