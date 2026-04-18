Zoe Saldaña, de origen dominicano, figura entre las 100 personas más influyentes del mundo según TIME

Bartolo García

La revista TIME dio a conocer su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026, donde incluyó a destacadas figuras de Iberoamérica, entre ellas la actriz Zoe Saldaña, quien vuelve a posicionarse como una de las personalidades más relevantes de Hollywood y del entretenimiento global.

Zoe Saldaña, de padre dominicano y madre puertorriqueña, fue reconocida en la categoría de “Titans”, donde TIME resaltó su trayectoria artística y su impacto dentro de la industria cinematográfica internacional, siendo considerada una de las actrices más taquilleras de Hollywood.

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La publicación especial de TIME salió con cuatro portadas diferentes, entre ellas una protagonizada por Zoe Saldaña, reflejando el peso de su figura en el escenario mundial. También aparecieron en portada el actor brasileño Wagner Moura, la estrella country Luke Combs y la comediante Nikki Glaser.

Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en la Ciudad de México.Reuters

En la categoría de “Líderes”, TIME incluyó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacando su manejo político, su postura frente a los carteles y su defensa de la soberanía mexicana, convirtiéndola en una de las líderes más populares de la región.

Sheinbaum comparte esta categoría con importantes figuras internacionales como el papa Papa León XIV, Donald Trump, Xi Jinping, Marco Rubio y Benjamin Netanyahu.

La comediante Nikki Glaser fue incluida en la TIME100 de Time por su humor agudo y su creciente influencia en la comedia actual (Portada Time)



Por su parte, Wagner Moura fue incluido en la categoría de “Icons”, impulsado por su nominación al Oscar 2026 por la película El agente secreto, reafirmando su peso dentro del cine latinoamericano y su proyección internacional.

El cantante country Luke Combs fue incluido en la lista TIME100 de Time por su impacto en la industria musical, con récords de audiencia y éxitos masivos en plataformas digitales (Portada Time)



En la sección de artistas también aparece el actor puertorriqueño Benicio del Toro, mientras que el cantante Rauw Alejandro fue reconocido igualmente dentro de los íconos de esta edición.

El actor brasileño Wagner Moura fue incluido en la TIME100 de Time por su proyección internacional y su trabajo en cine con fuerte contenido político, que ha conectado con audiencias globales (Portada Time)



El editor de TIME, Sam Jacobs, explicó que este año la lista presta especial atención a temas como la inteligencia artificial, el cambio climático, la salud, la filantropía y los creadores digitales, reflejando cómo nuevas áreas están transformando el poder de influencia en el mundo actual.