COOPSEMED inaugura en Santiago su tradicional Feria de las Madres 2026

Bartolo García

Santiago, R.D. – COOPSEMED dejó oficialmente inaugurada su Feria de las Madres 2026, una iniciativa comercial dedicada a celebrar a las madres dominicanas con ofertas especiales y facilidades de financiamiento para socios y visitantes de toda la región.

La actividad se desarrolla en el parqueo del HOMS, ubicado en la calle Los Rosales, y permanecerá abierta hasta el próximo 23 de mayo, reuniendo en un mismo espacio a importantes empresas y marcas aliadas con una variada oferta de productos.

El acto inaugural estuvo encabezado por el vicepresidente de COOPSEMED, arquitecto Denis Lockward, quien fungió además como maestro de ceremonias. Posteriormente, el presidente de la entidad, doctor Santiago García, ofreció las palabras centrales dejando formalmente iniciada la feria.

Andrea Salazar y Anabel De Los Santos.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán adquirir artículos del hogar, tecnología y otros productos sin inicial, con aprobación inmediata y cómodas cuotas de pago, convirtiéndose en una atractiva opción para quienes desean obsequiar a mamá en su mes.

Yahaira Valerio y Rosa Elena Collado

Entre las empresas participantes figuran reconocidas marcas como Colchones Yaque, Distribuidora Hawaii, KN Gold, Empresas GIT, Royal Prestige y Supergato, entre otras compañías que estarán ofreciendo promociones especiales durante toda la semana.

Ejecutivos de COOPSEMED extendieron la invitación a socios, relacionados y al público en general de Santiago y toda la región del Cibao para visitar la feria y aprovechar las ofertas, facilidades y oportunidades comerciales disponibles. #eljacaguero #COOPSEMED #FeriaDeLasMadres #SantiagoRD #Madres2026